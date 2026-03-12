Puma Carranza habló sobre la llegada de Bryan Reyna a Universitario y reveló haber conversado con él

José Luis Carranza habló sobre la llegada de Bryan Reyna a Universitario de Deportes para la temporada 2026. El popular ‘Puma’ también contó que tuvo una reciente conversación con el delantero nacional.

Publicidad

Publicidad

Los rumores finalmente se confirmaron, ya que el ‘Picante’ llegará al cuadro ‘merengue’ en calidad de préstamo hasta el final de la temporada. Además, el club de Ate cuenta con la opción de comprar su pase.

Puma Carranza reveló charla con Bryan Reyna

Uno de los que recientemente se refirió a la llegada de Bryan Reyna a Universitario fue José Luis Carranza, quien habló al respecto en el programa ‘La Interna’.

“Yo he conversado con él hace 2 meses y estaba decidido de venir a la ‘U’, es un jugador que lo que ha dicho, lo cierto es que es hincha de la ‘U’. Es muy hábil, ligerito, que le puede dar mucho a la ‘U’. La verdad es un jugador rápido y puede aportar mucho”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, agregó lo siguiente: “El grupo de la ‘U’ es siempre bien, es una familia, se va a encontrar en su casa, siempre donde venga, la ‘U’ lo va a respetar y cuidar”.

ver también Belgrano renovó el contrato de Bryan Reyna antes de su llegada a Universitario

¿Cuándo presentarán a Bryan Reyna en Universitario?

El futbolista, que renovó su contrato con Belgrano ante de ser cedido a Universitario, llegó a Lima la mañana del 12 de marzo y se espera que sea anunciado oficialmente en las próximas horas.

DATOS CLAVES

Bryan Reyna llega a Universitario de Deportes en calidad de préstamo para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

El club merengue tiene la opción de compra del pase del delantero nacional.