Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Puma Carranza habló sobre la llegada de Bryan Reyna a Universitario y reveló haber conversado con él

El ídolo del club 'merengue' opinó sobre la llegada del delantero nacional y reveló haber tenido una charla con él.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Puma Carranza se refirió a llegada de Bryan Reyna a Universitario.
© Composición Bolavip Perú / Captura TrivuPuma Carranza se refirió a llegada de Bryan Reyna a Universitario.

José Luis Carranza habló sobre la llegada de Bryan Reyna a Universitario de Deportes para la temporada 2026. El popular ‘Puma’ también contó que tuvo una reciente conversación con el delantero nacional.

Publicidad

Los rumores finalmente se confirmaron, ya que el ‘Picante’ llegará al cuadro ‘merengue’ en calidad de préstamo hasta el final de la temporada. Además, el club de Ate cuenta con la opción de comprar su pase.

Puma Carranza reveló charla con Bryan Reyna

Uno de los que recientemente se refirió a la llegada de Bryan Reyna a Universitario fue José Luis Carranza, quien habló al respecto en el programa ‘La Interna’.

Yo he conversado con él hace 2 meses y estaba decidido de venir a la ‘U’, es un jugador que lo que ha dicho, lo cierto es que es hincha de la ‘U’. Es muy hábil, ligerito, que le puede dar mucho a la ‘U’. La verdad es un jugador rápido y puede aportar mucho”, expresó.

Publicidad

Asimismo, agregó lo siguiente: “El grupo de la ‘U’ es siempre bien, es una familia, se va a encontrar en su casa, siempre donde venga, la ‘U’ lo va a respetar y cuidar”.

Belgrano renovó el contrato de Bryan Reyna antes de su llegada a Universitario

ver también

Belgrano renovó el contrato de Bryan Reyna antes de su llegada a Universitario

¿Cuándo presentarán a Bryan Reyna en Universitario?

El futbolista, que renovó su contrato con Belgrano ante de ser cedido a Universitario, llegó a Lima la mañana del 12 de marzo y se espera que sea anunciado oficialmente en las próximas horas.

DATOS CLAVES

  • Bryan Reyna llega a Universitario de Deportes en calidad de préstamo para la temporada 2026.
Publicidad
  • El club merengue tiene la opción de compra del pase del delantero nacional.
  • El futbolista arribó a Lima la mañana del 12 de marzo para su presentación oficial.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
'Puma' Carranza pide no volver a convocar a Erick Noriega a la Selección Peruana
Selección Peruana

'Puma' Carranza pide no volver a convocar a Erick Noriega a la Selección Peruana

'Puma' Carranza reveló el motivo por el que Luis Advíncula no jugaría en Alianza Lima: "Hablé con su mamá"
Alianza Lima

'Puma' Carranza reveló el motivo por el que Luis Advíncula no jugaría en Alianza Lima: "Hablé con su mamá"

¿Se arrepiente? La explicación de 'Canchita' al fallar un penal decisivo que pudo ser la eliminación de Cristal
Sporting Cristal

¿Se arrepiente? La explicación de 'Canchita' al fallar un penal decisivo que pudo ser la eliminación de Cristal

Minuto a Minuto de Independiente Medellín vs. Juventud Las Piedras
Copa Libertadores

Minuto a Minuto de Independiente Medellín vs. Juventud Las Piedras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo