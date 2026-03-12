Es tendencia:
Sporting Cristal

¿Se arrepiente? La explicación de Christofer Gonzáles al fallar un penal decisivo que pudo ser la eliminación de Sporting Cristal

'Canchita' Gonzáles no dudó en revelar qué pasó por su mente para picar un penal decisivo que en su momento generó desesperación en Paulo Autuori.

Por Renato Pérez

Uno de los momentos más álgidos del más reciente duelo entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 fue el que protagonizó Christofer Gonzáles. Siendo uno de los experimentados en patear penales, la estrategia de picar el balón no le fue bien como en otras oportunidades y pudo complicar en demasía las aspiraciones de los celestes.

Recordemos que en llave anterior, frente a 2 de Mayo, el mismo ‘Canchita’ Gonzáles fue clave en la clasificación de Sporting Cristal al anotar un penal al popular estilo ‘Panenka’ y que fue tomado como un tremendo gesto de crack. Bueno, hoy la situación cambió drásticamente y el volante explicó cómo fue la decisión que tomó cuando era muy probable que el rival lo haya estudiado.

“Es un momento decisivo. Son decisiones que uno toma. Puede salir, como que también no. Es parte del fútbol y lo más importante es que estoy tranquilo. Es una decisión que tomé. No es primera vez y ya. Me quedo con la personalidad mía, que fui a patear el penal. Fue algo que ya lo tenía pensado”; confesó Christofer Gonzáles en una reciente conversación con los medios deportivos locales.

Respecto a cómo Sporting Cristal supo sobreponerse al resultado parcial en contra, ‘Canchita’ Gonzáles manifestó lo siguiente: “Lo más importante fue la reacción del equipo en el segundo tiempo, que dentro de todo no se repitió lo que pasó en el primero. No se dio una buena primera parte y ellos fueron contundentes. Les dio el resultado y hay que rescatar también nuestra reacción”.

El camino de Sporting Cristal para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

“También cometo errores”: el descargo de Felipe Vizeu por las críticas recibidas tras el Sporting Cristal vs. Carabobo FC

Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores 2026 luego de quedar como Perú 3 durante la temporada anterior de la Liga 1. Es decir, en primera instancia jugaron ante 2 de Mayo y supieron imponerse por medio de la tanda de penales tras empatar 2-2 en Paraguay e igualar 0-0 en Lima. Luego, el rival fue Carabobo FC de Venezuela, equipo que venía de superar a Huachipato de Chile.

Los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori ganaron la semana pasada en Valencia por 1-0 con gol de Yoshimar Yotún y ayer en Matute perdieron 2-1 en los 90 minutos de juego, con lo cual la definición se iba a los penales. En dicho escenario se quedaron con el triunfo por 3-2 e inscribieron su nombre en la fase de grupos de una Copa Libertadores 2026 que pinta para ser muy complicada.

DATOS CLAVES

  • Christofer Gonzáles falló un penal al estilo Panenka en la definición ante Carabobo FC.
  • Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos tras ganar 3-2 en la tanda de penales.
  • El equipo de Paulo Autuori eliminó previamente a 2 de Mayo y a Carabobo FC.
