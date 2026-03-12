Es tendencia:
¿Paulo Autuori se enojó con Julio César Uribe? Refuerzo para Sporting Cristal provocaría discordia en el club

Sporting Cristal está en un momento complicado a nivel institucional. Por la supuesta salida de Paulo Autuori, y una problemática en interna.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Paulo Autuori y los problemas en la interna de Sporting Cristal.
© XPaulo Autuori y los problemas en la interna de Sporting Cristal.

La calma parece haberse esfumado en las instalaciones de Sporting Cristal tras los recientes resultados deportivos. Una fuerte tensión interna entre el técnico Paulo Autuori y el directivo Julio César Uribe ha encendido las alarmas en el Rímac.

La realidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal

El origen del conflicto radica en la planificación de la plantilla para lo que resta de la temporada. Según informó el periodista Percy Ramos en Hablemos de MAX, la relación entre ambos líderes atraviesa un momento de cierta “incomodidad” y desacuerdos.

La chispa que detonó esta crisis fue el último partido contra Carabobo, donde la hinchada celeste perdió la paciencia. Durante el encuentro, Julio César Uribe fue blanco de duros insultos por parte de los aficionados, quienes exigen mejores resultados.

Ante esta presión social, Uribe habría utilizado su cargo para recomendar el fichaje inmediato de nuevos jugadores. El objetivo del “Diamante” sería potenciar el ataque para calmar las críticas y revertir la imagen del equipo en el campo.

Julio César Uribe vs. Paulo Autuori

Sin embargo, esta postura chocó directamente con la visión de Paulo Autuori, quien se opone a cambios drásticos. El estratega brasileño habría lanzado un ultimátum: si traen a un delantero extranjero por imposición, él dejaría la dirección técnica.

Autuori argumenta que la llegada de un refuerzo foráneo en este momento rompería el equilibrio del grupo que viene trabajando. Para el DT, la palabra empeñada y el respeto al proceso actual son innegociables frente a las presiones externas.

Sporting Cristal maneja la situación

Como alternativa para evitar la ruptura total, en la interna del club se maneja la posibilidad de incorporar únicamente refuerzos nacionales. Esta medida permitiría a la directiva responder a la hinchada sin desafiar la autoridad directa del entrenador brasileño.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si Sporting Cristal logra gestionar esta crisis de egos y visiones. El futuro deportivo del cuadro celeste depende de que Uribe y Autuori encuentren un punto de equilibrio antes del próximo cierre de mercado.

Paulo Autuori se mantiene en Sporting Cristal. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal si imponen el fichaje de un delantero extranjero.
  • Julio César Uribe recomendó contratar atacantes tras ser insultado en el duelo ante Carabobo.
  • Sporting Cristal evaluaría incorporar solo refuerzos nacionales para evitar la renuncia del técnico.
Manuel Alejandro Carranza Salas
