¿Paulo Autuori se enojó con Julio César Uribe? Refuerzo para Sporting Cristal provocaría discordia en el club

La calma parece haberse esfumado en las instalaciones de Sporting Cristal tras los recientes resultados deportivos. Una fuerte tensión interna entre el técnico Paulo Autuori y el directivo Julio César Uribe ha encendido las alarmas en el Rímac.

Publicidad

Publicidad

La realidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal

El origen del conflicto radica en la planificación de la plantilla para lo que resta de la temporada. Según informó el periodista Percy Ramos en Hablemos de MAX, la relación entre ambos líderes atraviesa un momento de cierta “incomodidad” y desacuerdos.

Tweet placeholder

La chispa que detonó esta crisis fue el último partido contra Carabobo, donde la hinchada celeste perdió la paciencia. Durante el encuentro, Julio César Uribe fue blanco de duros insultos por parte de los aficionados, quienes exigen mejores resultados.

Publicidad

Publicidad

Ante esta presión social, Uribe habría utilizado su cargo para recomendar el fichaje inmediato de nuevos jugadores. El objetivo del “Diamante” sería potenciar el ataque para calmar las críticas y revertir la imagen del equipo en el campo.

Tweet placeholder

Julio César Uribe vs. Paulo Autuori

Sin embargo, esta postura chocó directamente con la visión de Paulo Autuori, quien se opone a cambios drásticos. El estratega brasileño habría lanzado un ultimátum: si traen a un delantero extranjero por imposición, él dejaría la dirección técnica.

Publicidad

Publicidad

Autuori argumenta que la llegada de un refuerzo foráneo en este momento rompería el equilibrio del grupo que viene trabajando. Para el DT, la palabra empeñada y el respeto al proceso actual son innegociables frente a las presiones externas.

ver también Julio César Uribe piensa que Sporting Cristal puede jugar mejor y definió si buscarán refuerzos

Sporting Cristal maneja la situación

Como alternativa para evitar la ruptura total, en la interna del club se maneja la posibilidad de incorporar únicamente refuerzos nacionales. Esta medida permitiría a la directiva responder a la hinchada sin desafiar la autoridad directa del entrenador brasileño.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si Sporting Cristal logra gestionar esta crisis de egos y visiones. El futuro deportivo del cuadro celeste depende de que Uribe y Autuori encuentren un punto de equilibrio antes del próximo cierre de mercado.

Publicidad

Publicidad

Paulo Autuori se mantiene en Sporting Cristal. (Foto: X).

DATOS CLAVES