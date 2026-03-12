En medio de las críticas por su rendimiento, Sporting Cristal tomó una decisión definitiva sobre el futuro del delantero brasileño Felipe Vizeu dentro del plantel celeste.

El atacante atraviesa una racha discreta desde su llegada al club en agosto de 2025, periodo en el que ha marcado 4 goles en 17 partidos, cifras que han generado cuestionamientos entre los hinchas rimenses, quienes esperaban un mayor impacto ofensivo.

Los números de la actual temporada tampoco han ayudado a mejorar la percepción. De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, el delantero Felipe Vizeu registra un promedio de 6.50 en la Liga 1 de Perú 2026, luego de disputar cuatro encuentros en el campeonato.

A pesar de este panorama, la dirigencia de Sporting Cristal decidió respaldar a Felipe Vizeu y mantenerlo dentro del proyecto deportivo del club para lo que resta de la temporada.

Felipe Vizeu con la camiseta de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal?

Se pudo confirmar que el atacante brasileño Felipe Vizeu continuará en el equipo de Sporting Cristal hasta diciembre de 2026, fecha en la que finaliza su contrato con la institución rimense.

La decisión refleja la intención del club de darle continuidad y tiempo al delantero para que pueda recuperar su mejor versión y convertirse en una pieza importante en la ofensiva de Cristal durante el resto del año. Conscientes que pelearán la Liga 1 y la Copa Libertadores.

¿Cuánto vale actualmente Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu vale 350 mil euros a sus actuales 29 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento valió 1,50 millones de euros a sus 21 años, en el 2019 y cuando era jugador de Udinese.

¿Hasta cuándo Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu tiene contrato oficial con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Felipe Vizeu continuará en Sporting Cristal hasta diciembre de 2026, cumpliendo su contrato vigente.

El delantero registra 4 goles en 17 partidos desde su llegada en agosto de 2025.