“También cometo errores”: el descargo de Felipe Vizeu por las críticas recibidas tras el Sporting Cristal vs. Carabobo FC

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores más criticados de Sporting Cristal en lo que va de la presente temporada, no hay duda alguna de que Felipe Vizeu ha sido el blanco de durísimos cuestionamientos por parte de los hinchas. Una vez más, en el duelo ante Carabobo FC, no tuvo un buen partido y muchos incluso ya lo piden fuera de la institución lo más pronto posible.

Todo parece indicar que jornada tras jornada la estadía de Felipe Vizeu se vuelve más insostenible en Sporting Cristal y a raíz de dicho panorama es que el mismo delantero brasileño tuvo que reaccionar por medio de sus redes sociales para dejar un contundente mensaje. Ahora, no fue explícito en el mal momento que atraviesa, pero sí cumplió con darlo a entender de forma muy llamativa.

“Hablo de Dios, pero aún estoy en proceso. Hablo de bondad, pero también cometo errores. Hablo de fe, incluso en días de duda. Hablo de gracia, porque vivo por ella. No se trata de ser perfecto, se trata de no renunciar a la transformación”; fue el mensaje de Felipe Vizeu por medio de sus stories de Instagram y con lo cual evidencia que las críticas sí son de su conocimiento.

Podemos entender que Felipe Vizeu sigue sin convencer a los hinchas de Sporting Cristal. Y es que el hecho de tan solo haber anotado 1 gol en 8 partidos disputados en esta temporada 2026, contando la competencia en Liga 1 y en Copa Libertadores, es una referencia de que no cumple con las expectativas. Además, Paulo Autuori lo sacó del partido en momentos claves frente a 2 de Mayo y Carabobo FC, así que la falta de confianza también se evidencia.

¿Cuál es la postura de Sporting Cristal sobre sumar refuerzos en este tramo de la temporada?

Por el lado de Paulo Autuori sigue la premisa de no contratar a más refuerzos ya que en diversas ocasiones ha manifestado la tranquilidad de tener opciones muy importantes en la actual plantilla de Sporting Cristal. Dicha situación no ha sido comprobada ni en la competencia local ni en la internacional, así que existe mucho malestar por parte de los hinchas, peor aún si hablamos de un delantero.

Lo más curioso es que recientemente se tuvo la palabra de Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal y llamó la atención cuando aseguró que el escenario de analizar a jugadores antes del cierre de mercado de pases podría ser posible. Esta situación, sin duda alguna, generaría un caos importante en la interna del club y ya se han dado rumores durante el día, como por ejemplo la supuesta renuncia del entrenador brasileño que no llegó a darse.

