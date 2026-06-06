A la espera de que Sporting Cristal haga oficial a Roberto Mosquera como su nuevo DT, se conoció que hay cuatro fichajes en camino.

Sporting Cristal encontró al reemplazante de Zé Ricardo y apostará por un viejo conocido para intentar revertir el complicado presente deportivo. Se trata de Roberto Mosquera, quien asumirá su tercer ciclo al frente del cuadro celeste con la misión de pelear el Torneo Clausura 2026 y realizar una buena campaña en los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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La dirigencia rimense aceleró las negociaciones durante los últimos días y logró alcanzar un acuerdo total con el entrenador peruano. De esta manera, Roberto Mosquera volverá a sentarse en el banquillo de Sporting Cristal, institución con la que ya supo conquistar títulos nacionales y construir algunos de los equipos más recordados de los últimos años.

El regreso del estratega se produce en un contexto de cambios profundos dentro del plantel. La salida de Zé Ricardo abrió la puerta a una reestructuración deportiva que incluirá posibles bajas y la llegada de nuevos futbolistas para potenciar el equipo de cara al segundo semestre.

Además, Sporting Cristal afrontará dos desafíos importantes en las próximas semanas: mejorar su rendimiento en la Liga 1 y preparar la serie de Play-offs de la Copa Sudamericana, donde buscará seguir representando al fútbol peruano a nivel internacional.

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Con 69 años, Roberto Mosquera volverá a ser técnico de Sporting Cristal. (Foto: X)

Mosquera pidió cuatro posiciones para reforzar el plantel

Según informó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el acuerdo entre ambas partes ya está cerrado y solo resta la oficialización por parte del club: “Todo acordado en lo económico, este sábado será anunciado y buscará estos refuerzos como un arquero, un volante central, uno ofensivo y un defensa”, señaló el comunicador.

Con ello, el técnico peruano no solo regresará para dirigir al equipo, sino también para liderar la planificación deportiva del segundo semestre. La intención es conformar un plantel más competitivo que permita a Sporting Cristal recuperar protagonismo tanto en la Liga 1 como en el escenario internacional durante la segunda mitad de la temporada.

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Roberto Mosquera ha sido dos veces campeón nacional con Sporting Cristal. (Foto: X)

¿Contra quién juega Sporting Cristal en los Play-offs de la Copa Sudamericana?

Sporting Cristal juega contra Bragantino por los Play-offs de la Copa Sudamericana. La ida será en Lima este 22 de julio a las 7:30 PM, mientras que la vuelta será en Sao Paulo el 29 de julio desde las 7:30 PM.

Los números de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

Roberto Mosquera ha sido campeón nacional de la Liga 1 con Sporting Cristal en dos ocasiones: 2012 y 2020. En total ha dirigido 192 partidos oficiales, de los cuales ganó 105, empató 47 y perdió 40 con un total de 361 goles a favor y 210 en contra.

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Datos claves

Roberto Mosquera asumirá su tercer ciclo como entrenador de Sporting Cristal para el Clausura 2026.

El acuerdo económico está cerrado y el técnico peruano será anunciado este sábado.

Mosquera solicitó cuatro refuerzos: un arquero, un defensa, un volante central y uno ofensivo.