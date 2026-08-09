Sporting Cristal llegó a un acuerdo con su refuerzo extranjero para ganar el Torneo Clausura 2026

La búsqueda del pivote definitivo en La Florida llegó a su fin. Sporting Cristal aseguró la contratación del uruguayo Agustín Álvarez Wallace, quien tomará el control del mediocampo celeste en la recta decisiva de la Liga 1.
El movimiento fue revelado por el periodista Denilson Barrenechea, confirmando que el jugador alista maletas para arribar a Lima, someterse a los chequeos médicos de rigor y estampar su firma.
Sporting Cristal contrató a su nuevo jugador: Agustín Álvarez Wallace. (Foto: X).
¿Cómo juega Agustín Álvarez Wallace y qué aportará?
El futbolista de 25 años se desempeña como mediocampista de primera línea (pivote) con un perfil de ida y vuelta. Destaca por su lectura táctica para interceptar balones, su agresividad en la marca y la precisión para distribuir el juego en la salida desde el fondo.
A diferencia del estilo más físico que dejara Gustavo Cazonatti, el charrúa aporta mayor dinamismo y buen pie. Posee visión para filtrar pases entre líneas, cambiar de orientación con fluidez y un potente remate desde media distancia.
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El engranaje defensivo para Roberto Mosquera
La llegada del charrúa responde a una prioridad del técnico Roberto Mosquera, quien necesitaba un ancla en la zona medular para equilibrar las transiciones defensivas. Su presencia permitirá que los volantes de creación jueguen con mayor libertad en campo contrario.
Álvarez Wallace llega desde Racing Club de Montevideo a préstamo por seis meses. La operación incluye una opción de compra y la posibilidad de extender el vínculo por un año más según su rendimiento.
Tuvo un acercamiento previo con Alianza Lima
El fichaje suma morbo en la Liga 1 debido a los antecedentes del jugador en el mercado peruano. A inicios de temporada, el propio futbolista reconoció conversaciones avanzadas para llegar a Alianza Lima, negociación que finalmente no llegó a concretarse.
Formado en Peñarol, el volante suma experiencia internacional en Atlético Nacional de Colombia y Unión La Calera de Chile. Con este refuerzo, el cuadro celeste cierra filas para ir en busca del título nacional.
DATOS CLAVE
- Agustín Álvarez Wallace jugará como mediocampista en Sporting Cristal durante la Liga 1.
- Seis meses durará el préstamo del futbolista desde Racing Club de Montevideo.
- Roberto Mosquera pidió al volante de 25 años que fue formado en Peñarol.