La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal sigue generando comentarios en el fútbol peruano. Esta vez fue el propio Roberto Mosquera quien se pronunció sobre el fichaje del delantero de 42 años y dejó en claro la admiración que siente por su trayectoria y profesionalismo.

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El entrenador celeste, que acaba de iniciar su tercera etapa en el club rimense, destacó que Hernán Barcos representa un ejemplo para los futbolistas más jóvenes por la forma en que ha logrado mantenerse vigente pese al paso de los años y a la exigencia del fútbol profesional.

Roberto Mosquera también recordó que ha seguido la carrera del atacante desde sus primeros años y considera que la experiencia acumulada por el goleador puede convertirse en un valor agregado para el plantel durante el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

No hay que olvidar que Hernán Barcos llega a Sporting Cristal tras marcar 9 goles en el Torneo Apertura 2026 y firmó contrato hasta diciembre, con la misión de aportar experiencia y capacidad goleadora a un equipo que busca recuperar protagonismo en el segundo semestre.

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Así presentó Sporting Cristal a Roberto Mosquera como su nuevo entrenador. (Foto: Sporting Cristal)

Mosquera asegura que dirigir a Barcos será un privilegio

El técnico de 69 años no escatimó elogios para el experimentado delantero y aseguró que será un privilegio poder entrenarlo en esta etapa de su carrera: “Cuando se nombra a un jugador con la trayectoria de Hernán Barcos, con el profesionalismo de Barcos, con la edad de Barcos, con la entrega de Barcos, con los goles que tiene en el campeonato, siento una satisfacción de entrenar a un jugador que con su longevidad le está diciendo a los que tienen menos años: ‘A ver si te pones serio y comienzas a seguirme, porque imagina lo que jugaba a tu edad'”, expresó.

Además, Mosquera destacó el liderazgo que puede ejercer dentro del grupo: “Entrenarlo nomás a Barcos yo también me voy a sentir importante porque lo he visto desde que comenzó. Ahora es más lento pero es más sabio, me va a encantar dirigirlo y estoy seguro que va a ser un pulmón más del comando técnico siendo jugador y esto no se ve todos los días. Estoy agradecido por poder dirigir a un jugador de esa categoría”, concluyó el estratega celeste sobre uno de los fichajes más comentados del mercado peruano.

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Así anunció Sporting Cristal la contratación de Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene en total 332 goles tras 785 partidos a lo largo de 22 años de profesionalismo.

¿Hasta cuándo Hernán Barcos firmó por Sporting Cristal?

Hernán Barcos firmó por Sporting Cristal por todo el Torneo Clausura 2026. Hay que mencionar que el vínculo no contiene una cláusula de renovación automática, pero de todas formas conversarán tras el final de la temporada.

Datos claves

Roberto Mosquera elogió la trayectoria de Hernán Barcos tras su fichaje por Sporting Cristal.

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El delantero Hernán Barcos firmó un contrato hasta diciembre para disputar el Clausura 2026.