Héctor Cúper quita del partido ante Sporting Cristal a tres jugadores indiscutibles de Universitario

Tres cambios radicales en Universitario, para el partido contra Sporting Cristal. Decisión reciente de Héctor Cúper, que sorprenderá a todos.

El director técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, sorprendió a toda la hinchada crema con una decisión drástica para el trascendental choque frente a Sporting Cristal por la Liga 1. El estratega argentino dejó fuera de la nómina final a Edison Flores, Piero Quispe y Bryan Reyna, tres piezas de gran peso dentro del plantel.

Publicidad

La medida responde directamente al estado de forma física y al rodaje futbolístico de los futbolistas involucrados. Cúper fue contundente al priorizar el rendimiento inmediato del grupo por encima de los nombres en la antesala de un duelo de altísima exigencia.

Universitario no usará a estos tres jugadores ante Sporting Cristal. (Foto: X).

Las grandes razones detrás de la decisión de Héctor Cúper

Edison Flores no atraviesa su mejor momento deportivo y ha sumado severas críticas por parte de los aficionados en las últimas fechas. La hinchada venía exigiendo un recambio en su posición, por lo que el comando técnico prefirió reservarlo para evitar exponerlo a un ambiente de alta presión.

Publicidad

Por su parte, Piero Quispe acaba de reincorporarse al club tras su paso por el extranjero, pero registra varias semanas sin sumar minutos oficiales. El volante requiere un periodo de adaptación y reacondicionamiento físico antes de volver a asumir el ritmo competitivo de la alta competencia.

El factor médico y la postura firme del cuerpo técnico

En el caso de Bryan Reyna, su desconvocatoria se debe a un proceso médico reciente tras ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis. Aunque el atacante ya superó la fase crítica, el cuerpo médico sugirió no apresurar su retorno a las canchas sin el alta física total.

Con este panorama, Héctor Cúper dejó un mensaje claro en la previa del clásico: no arriesgará a ningún futbolista que no esté al cien por ciento de sus capacidades. Universitario afina sus últimas piezas en la alineación titular con la obligación de hacer respetar la casa y sumar de a tres ante su rival directo.

Publicidad

Programación oficial: fecha, hora y escenario del clásico

El esperado partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se jugará este viernes 7 de agosto a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. Este compromiso corresponde a la cuarta jornada del Torneo Clausura y definirá el rumbo de ambos clubes en la parte alta de la tabla.

Se prevé un marco multitudinario en el recinto crema, donde la hinchada merengue agotó gran parte de las tribunas habilitadas. El duelo se transmitirá en vivo a través de la señal exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional.

Publicidad

DATOS CLAVE