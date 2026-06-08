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Sporting Cristal confirmó la primera salida después de la llegada de Roberto Mosquera

Sporting Cristal toma una decisión fuerte previo a la presentación de Roberto Mosquera como entrenador. Lo comentó recién, Julio César Uribe.

Sporting Cristal confirmó la primera salida importante.
© GettySporting Cristal confirmó la primera salida importante.

La profunda crisis de resultados obligó a la directiva de Sporting Cristal a tomar decisiones drásticas tras un decepcionante Torneo Apertura. La gota que derramó el vaso fue la abrupta salida del estratega brasileño Zé Ricardo, quien dejó el cargo tras no cumplir con las expectativas de la institución, dejando al equipo rezagado en la tabla de posiciones.

Ante este panorama adverso, Julio César Uribe asumió el liderato deportivo y recurrió a un viejo conocido de la casa: Roberto Mosquera. El experimentado DT nacional vuelve al Rímac con el objetivo de apagar el incendio y reestructurar el vestuario, lo que provocó de inmediato la salida de un histórico como Jorge Soto para dar paso a su nuevo comando técnico.

Sporting Cristal confirmó la primera salida tras la llegada de Roberto Mosquera

La salida del ‘Camello’ no es una baja cualquiera, ya que se trata de uno de los máximos ídolos de la camiseta celeste en las últimas décadas. Durante los últimos años, Soto se había convertido en el patrimonio institucional del vestuario, cumpliendo el rol clave de conectar al plantel de jugadores con los comandos técnicos de turno.

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Roberto Mosquera no contará con Jorge Soto. (Foto: X).

Sin embargo, en la entrevista brindada por el Director General de Fútbol, Julio César Uribe, en el programa Fútbol Satélite, se confirmó que Soto dejará este rol clave. El regreso de Mosquera trae consigo una reestructuración total, donde trabajará exclusivamente con profesionales de su entera confianza para cambiar la dinámica del equipo.

El fixture de Sporting Cristal con Roberto Mosquera

El nuevo comando técnico celeste no tendrá margen de error y deberá empezar a sumar de a tres desde el primer minuto. A continuación, repasamos los partidos clave que tendrá que afrontar Sporting Cristal en las próximas jornadas.

FechaRivalCondiciónEstadio
Fecha 1Deportivo GarcilasoLocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 2FBC MelgarVisitanteMonumental de la UNSA (Arequipa)
Fecha 3Juan Pablo IILocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 4Universitario de DeportesVisitanteMonumental “U” (Lima)
Fecha 5Sport HuancayoLocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 6Alianza AtléticoVisitanteCampeones del 36 (Sullana)
Fecha 7Sport BoysVisitanteMiguel Grau (Callao)
Fecha 8Los ChankasLocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 9CD MoqueguaVisitante25 de Noviembre (Moquegua)
Fecha 10Atlético GrauLocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 11UTCVisitanteHéroes de San Ramón (Cajamarca)
Fecha 12Comerciantes UnidosLocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 13Cusco FCVisitanteInca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Fecha 14Alianza LimaLocalNacional / Alberto Gallardo (Lima)
Fecha 15FC CajamarcaLocalAlberto Gallardo (Lima)
Fecha 16ADT de TarmaVisitanteUnión Tarma (Tarma)
Fecha 17CiencianoLocalAlberto Gallardo (Lima)
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Este durísimo calendario marcará el verdadero termómetro para el proceso de Roberto Mosquera, quien tendrá la difícil misión de levantar a un plantel golpeado tras el fracaso del ciclo de Zé Ricardo.

DATOS CLAVE

  • Zé Ricardo dejó la dirección técnica de Sporting Cristal tras el Torneo Apertura.
  • Jorge Soto dejará su cargo en el club con la llegada de Roberto Mosquera.
  • ADT será el primer rival del equipo celeste en el Estadio Alberto Gallardo.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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