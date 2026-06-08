La profunda crisis de resultados obligó a la directiva de Sporting Cristal a tomar decisiones drásticas tras un decepcionante Torneo Apertura. La gota que derramó el vaso fue la abrupta salida del estratega brasileño Zé Ricardo, quien dejó el cargo tras no cumplir con las expectativas de la institución, dejando al equipo rezagado en la tabla de posiciones.

Publicidad

Ante este panorama adverso, Julio César Uribe asumió el liderato deportivo y recurrió a un viejo conocido de la casa: Roberto Mosquera. El experimentado DT nacional vuelve al Rímac con el objetivo de apagar el incendio y reestructurar el vestuario, lo que provocó de inmediato la salida de un histórico como Jorge Soto para dar paso a su nuevo comando técnico.

Sporting Cristal confirmó la primera salida tras la llegada de Roberto Mosquera

La salida del ‘Camello’ no es una baja cualquiera, ya que se trata de uno de los máximos ídolos de la camiseta celeste en las últimas décadas. Durante los últimos años, Soto se había convertido en el patrimonio institucional del vestuario, cumpliendo el rol clave de conectar al plantel de jugadores con los comandos técnicos de turno.

Roberto Mosquera no contará con Jorge Soto. (Foto: X).

Publicidad

Sin embargo, en la entrevista brindada por el Director General de Fútbol, Julio César Uribe, en el programa Fútbol Satélite, se confirmó que Soto dejará este rol clave. El regreso de Mosquera trae consigo una reestructuración total, donde trabajará exclusivamente con profesionales de su entera confianza para cambiar la dinámica del equipo.

El fixture de Sporting Cristal con Roberto Mosquera

El nuevo comando técnico celeste no tendrá margen de error y deberá empezar a sumar de a tres desde el primer minuto. A continuación, repasamos los partidos clave que tendrá que afrontar Sporting Cristal en las próximas jornadas.

Fecha Rival Condición Estadio Fecha 1 Deportivo Garcilaso Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 2 FBC Melgar Visitante Monumental de la UNSA (Arequipa) Fecha 3 Juan Pablo II Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 4 Universitario de Deportes Visitante Monumental “U” (Lima) Fecha 5 Sport Huancayo Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 6 Alianza Atlético Visitante Campeones del 36 (Sullana) Fecha 7 Sport Boys Visitante Miguel Grau (Callao) Fecha 8 Los Chankas Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 9 CD Moquegua Visitante 25 de Noviembre (Moquegua) Fecha 10 Atlético Grau Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 11 UTC Visitante Héroes de San Ramón (Cajamarca) Fecha 12 Comerciantes Unidos Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 13 Cusco FC Visitante Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) Fecha 14 Alianza Lima Local Nacional / Alberto Gallardo (Lima) Fecha 15 FC Cajamarca Local Alberto Gallardo (Lima) Fecha 16 ADT de Tarma Visitante Unión Tarma (Tarma) Fecha 17 Cienciano Local Alberto Gallardo (Lima)

Publicidad

Este durísimo calendario marcará el verdadero termómetro para el proceso de Roberto Mosquera, quien tendrá la difícil misión de levantar a un plantel golpeado tras el fracaso del ciclo de Zé Ricardo.

DATOS CLAVE