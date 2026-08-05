Así fue el recibimiento de Arturo Vidal a Vozinha en la interna de Colo Colo

Vozinha forma parte de la nueva plantilla de Colo Colo y el primer contacto con Arturo Vidal era uno de los momentos más esperados. A continuación, conoce los detalles de este encuentro de cracks.

Vozinha es el fichaje del momento a nivel sudamericano. Ahora que forma parte de Colo Colo y que entrena a la par de sus nuevos compañeros, uno de los momentos más llamativos y esperados por parte de los hinchas tenía que ver el recibimiento por parte de Arturo Vidal. El capitán y referente del equipo cacique tuvo la mejor amabilidad para integrar de gran manera al arquero caboverdiano.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Fue el mismo Vozinha quien en conferencia de prensa habló sobre la acogida recibida durante sus primeras horas como futbolista de Colo Colo y no dudó en responder de muy buena manera cuando fue consultado sobre la relación con Arturo Vidal. Sabiendo de la idolatría y la grandeza que genera el volante chileno, el guardameta no dudó en mostrar sinceridad al respecto.

“Jugadores como él no necesitan presentación. Es un jugador top mundial que jugó en grandes clubes y en grandes campeonatos. Fui muy bien recibido por él. Eso demuestra su grandeza como jugador y sobre todo como ser humano“; reveló Vozinha en conferencia de prensa y con lo cual podemos entender que el ambiente en la interna está siendo muy bueno desde al arribo del arquero.

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"ARTURO VIDAL ES UN JUGADOR TOP MUNDIAL… FUI MUY BIEN RECIBIDO POR ÉL, ESO DEMUESTRA SU GRANDEZA"



Vozinha, refuerzo de Colo Colo, habló del recibimiento que tuvo por parte del King y el plantel en su llegada a los Albos.



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¿Cuál será el salario de Vozinha en Colo Colo?

En principio, algunas informaciones desde medios internacionales aseguraban que Vozinha tendría un salario mensual de 50 mil dólares y que representaba unos 47 millones de pesos chilenos. Este dato fue descartado hace unos horas ya que el comunicador Luiz Carlos Largo confirmó que la remuneración del guardameta caboverdiano ascendería a unos 25 mil dólares mensuales.

Teniendo en cuenta que Vozinha proviene de la segunda división de Portugal, específicamente de GD Chaves, se habla de que ahora en Colo Colo gozará de un pago tres veces más alto al que solía percibir hasta hace un tiempo en el fútbol europeo. Claramente, a sus 40 años de edad, hablamos de un crecimiento muy importante en su carrera con un contrato que durará al menos 18 meses.

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Fuente: Colo Colo.

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