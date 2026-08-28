Una gran actuación de Ignacio Buse lo deposita en una nueva final ATP. En la previa al US Open, el peruano va por su segundo título este año.

Ignacio Buse, actual 36º del ranking ATP, está en la final del ATP 250 de Winston-Salem. Venció en tres sets, por 6-2, 4-6 y 6-1, al francés Benjamin Bonzi (109º) en semifinales y espera por el ganador del partido entre el británico Arthur Fery (37º) y al australiano James Duckworth (79º).

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Buse tuvo una versión dominante, pese a ese bajón en el segundo set, para liquidar el pleito en 1 hora y 51 minutos Es que llegó a tener una racha de siete games consecutivos entre el primer y segundo set, que lo llevaron a marcar las diferencias necesarias para adueñarse del partido.

En el primer parcial, todo parecía igualado hasta el 2-2, más allá de que el peruano se mostró prolijo y con determinación. Fue así como logró el primer quiebre en el partido para el 3-2 y, a partir de ahí, dominó. Logró otro quiebre más para, luego, sacar y llevarse el resultado por 6-2.

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En el segundo set, Buse arrancó nuevamente quebrando y se puso rápidamente 2-0. Llegó a tener una oportunidad de quiebre en el siguiente turno de saque para ponerse 3-0, pero el francés logró sostenerse. Conforme fue avanzando ese parcial, se vio una mejor versión de Bonzi, mejorando el porcentaje de primeros saques y hasta en los winners. Con dos quiebres en la parte final, logró darlo vuelta para quedarse con el segundo parcial por 6-4.

En el tercer y definitivo set, parecía que Bonzi podría generarle problemas y tomaría más confianza para pelear el partido, pero no fue así. El limeño, como pasó en el anterior parcial, le quebró de entrada y empezó a manejar nuevamente el match ante un francés que, poco a poco, entró en frustración. Hubo más quiebres y ‘Nacho’ lo liquidó de forma contundente para llevárselo por 6-1.

Para Ignacio Buse será su segunda final ATP tras haberse consagrado este 2026 en el ATP 500 de Hamburgo. A su vez, es su primera definición en cancha dura cuando no le había sido para nada fácil esta superficie en estos últimos partidos. Todo un mérito.

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¿Cuándo y contra quién juega Ignacio Buse por la final del ATP 250 de Winston-Salem?

Ignacio Buse buscará su segundo título ATP en la final del ATP 250 de Winston-Salem este sábado 29 de agosto ante el ganador de la otra semifinal entre Arthur Fery y James Duckworth. El horario de la definición se confirmará en las próximas horas.

¿Dónde ver EN VIVO a Ignacio Buse en la final del ATP 250 de Winston-Salem?

La definición del ATP 250 de Winston-Salem, con la presencia del peruano Ignacio Buse, cuenta con transmisión en vivo de las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse venció a Benjamin Bonzi y avanzó a la final de Winston-Salem.

venció a Benjamin Bonzi y avanzó a la final de Winston-Salem. La final de Winston-Salem será el sábado 29 de agosto ante Fery o Duckworth.

será el ante Fery o Duckworth. El partido se transmitirá EN VIVO por Disney+ Premium y Tennis TV.