Ignacio Buse, actual 36º del ranking ATP, está en la final del ATP 250 de Winston-Salem. Venció en tres sets, por 6-2, 4-6 y 6-1, al francés Benjamin Bonzi (109º) en semifinales y espera por el ganador del partido entre el británico Arthur Fery (37º) y al australiano James Duckworth (79º).
Buse tuvo una versión dominante, pese a ese bajón en el segundo set, para liquidar el pleito en 1 hora y 51 minutos Es que llegó a tener una racha de siete games consecutivos entre el primer y segundo set, que lo llevaron a marcar las diferencias necesarias para adueñarse del partido.
En el primer parcial, todo parecía igualado hasta el 2-2, más allá de que el peruano se mostró prolijo y con determinación. Fue así como logró el primer quiebre en el partido para el 3-2 y, a partir de ahí, dominó. Logró otro quiebre más para, luego, sacar y llevarse el resultado por 6-2.
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En el segundo set, Buse arrancó nuevamente quebrando y se puso rápidamente 2-0. Llegó a tener una oportunidad de quiebre en el siguiente turno de saque para ponerse 3-0, pero el francés logró sostenerse. Conforme fue avanzando ese parcial, se vio una mejor versión de Bonzi, mejorando el porcentaje de primeros saques y hasta en los winners. Con dos quiebres en la parte final, logró darlo vuelta para quedarse con el segundo parcial por 6-4.
En el tercer y definitivo set, parecía que Bonzi podría generarle problemas y tomaría más confianza para pelear el partido, pero no fue así. El limeño, como pasó en el anterior parcial, le quebró de entrada y empezó a manejar nuevamente el match ante un francés que, poco a poco, entró en frustración. Hubo más quiebres y ‘Nacho’ lo liquidó de forma contundente para llevárselo por 6-1.
Para Ignacio Buse será su segunda final ATP tras haberse consagrado este 2026 en el ATP 500 de Hamburgo. A su vez, es su primera definición en cancha dura cuando no le había sido para nada fácil esta superficie en estos últimos partidos. Todo un mérito.
¿Cuándo y contra quién juega Ignacio Buse por la final del ATP 250 de Winston-Salem?
Ignacio Buse buscará su segundo título ATP en la final del ATP 250 de Winston-Salem este sábado 29 de agosto ante el ganador de la otra semifinal entre Arthur Fery y James Duckworth. El horario de la definición se confirmará en las próximas horas.
¿Dónde ver EN VIVO a Ignacio Buse en la final del ATP 250 de Winston-Salem?
La definición del ATP 250 de Winston-Salem, con la presencia del peruano Ignacio Buse, cuenta con transmisión en vivo de las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.
DATOS CLAVE
- Ignacio Buse venció a Benjamin Bonzi y avanzó a la final de Winston-Salem.
- La final de Winston-Salem será el sábado 29 de agosto ante Fery o Duckworth.
- El partido se transmitirá EN VIVO por Disney+ Premium y Tennis TV.