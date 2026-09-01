Ignacio Buse vs. Marcos Giron por el US Open 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Ignacio Buse debuta en el US Open 2026. Enfrenta al local Marcos Giron por la primera ronda. Conoce todos los detalles del duelo que protagoniza el tenista peruano.

Ignacio Buse, actual número 30 del mundo y la raqueta número 1 del Perú, debuta en el US Open 2026. Luego de consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem llega de la mejor manera a su estreno en el último Grand Slam del año. Este lunes 1 de septiembre se enfrenta por la primera ronda al estadounidense Marcos Giron (78º) en la cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

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Buse tiene su segunda presentación en el cuadro principal del US Open. Cabe recordar que en la edición 2025 superó la qualy y, así, pudo tener su estreno en un Grand Slam. Sin embargo, le tocó enfrentar al local Ben Shelton y fue eliminado en primera ronda.

Ahora, es otro jugador. El peruano ya suma dos títulos ATP, conseguidos en Hamburgo y Winston-Salem este año. Está en su mejor ranking, en el puesto 30, y llega en gran momento para este torneo. Las esperanzas del Perú están depositadas en Nacho para hacer una actuación histórica en este Grand Slam.

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El rival de Buse en esta primera ronda del Abierto de Estados Unidos es el estadounidense Marcos Giron. Cabe recordar que ya tienen un antecedente previo. Fue en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s en césped donde el peruano le ganó en tres sets (3-6, 7-5 y 7-6). Por lo cual, este será su segundo enfrentamiento.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

El partido de primera ronda del US Open 2026 entre Ignacio Buse y Marcos Giron tiene transmisión en vivo vía streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

Ignacio Buse vs. Marcos Giron, duelo que se disputa este martes 1 de septiembre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:30 P.M.

Estados Unidos: 1:30 P.M. (PT) y 4:30 P.M. (ET)

y España: 10:30 P.M.

*El horario de inicio está estipulado para esa hora en el cuarto turno de la cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, por lo que deben terminar los tres partidos anteriores antes.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse debuta en el US Open 2026 ante el estadounidense Marcos Giron.

debuta en el US Open 2026 ante el estadounidense Marcos Giron. Puesto 30 del mundo : El tenista peruano llega tras ganar el ATP de Winston-Salem.

: El tenista peruano llega tras ganar el ATP de Winston-Salem. Disney+ Premium transmitirá en directo el partido de primera ronda de Buse.