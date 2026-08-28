Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online por el Winston-Salem Open

Ignacio Buse se enfrentan a Benjamin Bonzi por las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem. El peruano viene en gran semana, en la previa al US Open 2026. Mira los detalles.

Ignacio Buse, actual 36º del ranking ATP, está en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem, en los Estados Unidos. Este viernes 28 de agosto se enfrentan al francés Benjamin Bonzi (109º) por un lugar en la definición del certamen, que se disputa en la pista dura de la Universidad de Wake Forest.

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Buse está en una gran semana, luego de algunos malos resultados en las canchas duras norteamericanas. En la previa al US Open 2026, que comienza el próximo domingo 30 de agosto (y se podrá ver en exclusiva por Disney+ Premium), ya ganó tres partidos (inició desde segunda ronda y venció a Adam Walton, Daniel Altmaier y Juan Manuel Cerúndolo) y se metió en la instancia de los cuatro mejores en busca del título en Winston-Salem.

Este viernes juega la semifinal ante Benjamin Bonzi, tenista francés de 30 años, que logró buenas victorias esta semana con rivales de mejor ranking como su compatriota Quentin Halys (52º) y el neerlandés Botic Van de Zandschulp (71º). Tiene un título en su carrera, el ATP 250 de Metz en 2024.

La otra semifinal del ATP 250 de Winston-Salem enfrentará al británico Arthur Fery (37º) y al australiano James Duckworth (79º). Aunque, el partido que se juega primero será el del peruano ante el francés.

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¿A qué hora se enfrentan Ignacio Buse y Benjamin Bonzi?

La primera semifinal del ATP 250 de Winston-Salem, que enfrenta al peruano Ignacio Buse ante el francés Benjamin Bonzi, se juega este viernes 28 de agosto en los siguientes horarios en cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.

Estados Unidos: 1:00 P.M. (PT) y 4:00 P.M. (ET)

y España: 10:00 P.M.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi?

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi, partido de semifinales en el Winston-Salem Open, tiene transmisión en vivo vía streaming online. Se puede ver en exclusiva por las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.

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