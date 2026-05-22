Ignacio Buse hizo historia el día de hoy tras clasificar a la gran final del ATP 500 de Hamburgo al vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic. Fue un contundente 2-0 con parciales de 6-1 y 6-4 y ahora se alista para enfrentar a Tommy Paul en la definición del campeonato, quien por cierto logró imponerse por 2-1 al australiano Álex de Miñaur en sets de 2-6, 6-3 y 6-3.

Publicidad

El sábado 23 de mayo se disputará la final del ATP 500 de Hamburgo entre Ignacio Buse y Tommy Paul, aunque por ahora ya ha quedado clarísimo que esta viene siendo la semana más feliz en la vida deportiva del tenista peruano. Así es, el popular ‘Colo’ declaró luego del triunfo de esta mañana y reveló sus más sinceras sensaciones sobre el rendimiento que muestra en Alemania.

“Honestamente, estoy muy feliz. Estaba más nervioso que ayer (en los cuartos de final) y no puedo describir lo que siento ahora. Hice un buen tenis. La final es muy especial para mí. Por ahora ya es la semana más especial de mi vida. Intentaré quedarme en el presente. Es muy difícil, pero voy a intentarlo. No pensaré demasiado en el futuro. y creo que ahí es donde juego mi mejor tenis”; declaró Ignacio Buse en rueda de prensa tras vencer a Aleksandar Kovacevic.

Publicidad

Respecto al nivel mostrado por Aleksandar Kovacevic el día de hoy en el marco de las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse contó lo siguiente en la misma entrevista. “Creo que él no jugó su mejor tenis hoy, pero yo logré jugar un tenis realmente bueno. Tuvo una gran semana. Le deseo lo mejor para el resto de la temporada porque es una muy buena persona en el circuito“.

¿A qué hora se jugará la final Ignacio Buse vs. Tommy Paul por el ATP 500 de Hamburgo?

06:30 | México (CDMX)

07:30 | Perú, Colombia y Ecuador

08:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

09:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

14:30 | España

Publicidad

Fuente: ATP Tour.

¿Dónde ver la final Ignacio Buse vs. Tommy Paul por el ATP 500 de Hamburgo?

Perú y Sudamérica | Disney+

España | Movistar+

Online | Tennis TV

DATOS CLAVES

Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo tras derrotar por 2-0 (6-1 y 6-4) al estadounidense Aleksandar Kovacevic .

clasificó a la gran final del tras derrotar por (6-1 y 6-4) al estadounidense . El tenista peruano, quien calificó este logro como la semana “más especial” de su vida, se medirá por el título ante Tommy Paul .

. El partido decisivo se disputará este sábado 23 de mayo a las 07:30 horas (hora peruana) y contará con la transmisión en Sudamérica a través de Disney+.