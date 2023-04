Universitario de Deportes está listo para jugar la siguiente fecha ante Sport Boys del Callao. Contará con la mayoría de sus figuras, para encontrar un nuevo triunfo, y proseguir en la línea del campeonato local, peleando palmo a palmo con Alianza Lima.

Los merengues ahora mismo andan con una alegría enorme, por un jugador que está rindiendo muy bien. Rodrigo Ureña rápido se metió en el corazón de los hinchas, por ende, cada jornada se entrega aún más en búsqueda de hallar su nivel elemental.

El ex jugador especializado en marca de América de Cali y Deportes Tolima ahora mismo se siente como un referente, asumiendo el cargo de líder frente a los periodistas deportivos. El Chileno ahora se mandó con un mensaje potente contra el rival de toda la vida.

Rodrigo Ureña, cuando fue preguntado por los comunicadores que se acercaron a Campo Mar esta mañana, le consultaron por el compadre, Alianza Lima. Para saber su concepto: "A mí en lo personal no me interesa lo que pase con ellos (Alianza). Yo estoy en la institución más grande del país".

Después de haber dicho esa potente declaración, confirmó que puede ser de la partida ante los rosados: "Estoy bien, listos para el sábado. Solo que venía con sobrecarga muscular, pero ya me siento mucho mejor hoy y mañana ya me reintegro con el plantel. Yo no me guardo nunca para nada. Quiero estar con Boys este sábado".