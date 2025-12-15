Universitario, por encima de Alianza Lima: así quedó el ranking CONMEBOL 2026

La temporada llegó a su final en gran parte de Sudamérica, si bien hay torneos que todavía están en proceso de finalizar, la gran mayoría están terminados. Uno de estos por ejemplo son los torneos de CONMEBOL, los que este año se vivieron al rojo vivo y que tuvo participación peruana con muy buen rendimiento. Siendo posiblemente el mejor año a nivel internacional de los últimos años.

En este caso, mediante un video la cuenta de la CONMEBOL Libertadores dio a conocer a los 50 equipos más importantes. El primer peruano que aparece en la lista es Melgar que ocupa el lugar 49 con 1309.2 puntos. Después viene Alianza Lima con 1707.2 puntos en el puesto 40.

Muy de cerca en el lugar 38 se encuentra Sporting Cristal que suma 2064.1 puntos. Por último, el cuadro que está en el top de los conjunto nacionales es Universitario de Deportes con 2247 puntos en la plaza 32. Esto demuestra una superioridad importante de los ‘cremas’ gracias a sus últimas participaciones.

Mientras tanto, los 3 primeros en este caso tenemos a Palmeiras que fue el subcampeón se quedó con 9828.6 puntos, el actual campeón Flamengo está en el segundo lugar con 9303.1 unidades. Mientras que el que completa el podio es River Plate de Argentina con 8762.8.

¿Para qué sirve el ranking CONMEBOL?

En este caso, el ranking CONMEBOL termina marcando los puestos que tendrán los equipos para sorteos a nivel continental en sus diferentes torneos. Por ejemplo, en la próxima Libertadores los primeros 8 en el ranking formarán parte del bombo 1, claro dependiendo a los clasificados.

Para que los cuadros nacionales puedan acceder al bombo 2, necesitan seguir subiendo de puesto en esta ranking. Todo dependiendo de que tan lejos puedan estar avanzando en las competiciones, algo que no es para nada sencillo. Muchos equipos nacionales vienen teniendo bajos rendimientos en estos certámenes.

Datos Claves