El tricampeón peruano, Universitario de Deportes, ha movido sus fichas en el mercado ante la inminente partida de su mediocampista central, el chileno Rodrigo Ureña. Con el objetivo de asegurar la defensa del título nacional y tener una participación destacada en la Copa Libertadores, la directiva crema busca un sustituto de jerarquía e impacto internacional.

Universitario tiene a su reemplazo escogido

La opción principal para ocupar el vacío que dejaría Ureña es Agustín Álvarez Wallace, un volante de contención de 24 años que actualmente pertenece a Unión La Calera de Chile. Las negociaciones entre la “U” y el círculo cercano del jugador han avanzado significativamente en las últimas horas, evidenciando la urgencia del club de Ate por asegurar un nuevo pilar en la zona media.

Agustín Álvarez Wallace jugando en la Liga Chilena. (Foto: X).

Este interés de Universitario ha generado un impacto directo en otras negociaciones. Según el periodista Enrique Vega de A Presión, Álvarez Wallace mantenía conversaciones muy adelantadas para unirse al Everton, también de Chile, para la temporada 2026. Sin embargo, la propuesta formal del equipo peruano ha obligado a que las tratativas chilenas se detengan temporalmente, quedando en stand-by.

El reemplazante para Rodrigo Ureña

Esta movida se da en un contexto de posible baja para Universitario, ya que Rodrigo Ureña estaría cerca de fichar por Millonarios de Colombia. El club colombiano ejecutaría la cláusula de rescisión de contrato del chileno, valorada en aproximadamente US$600.000, liberándolo de su vínculo con el equipo peruano y forzando la búsqueda inmediata de un reemplazo.

Álvarez Wallace, con un perfil de mediocentro joven, destaca por su capacidad de quite y buen manejo de balón, características esenciales para mantener la solidez que llevó a Universitario al éxito reciente. Su posible incorporación no solo aportaría juventud y calidad al plantel, sino que también reafirmaría el poder de interés generado en el tricampeón nacional.

Universitario buscaría cerrar fichaje

Mientras se espera la confirmación de la salida de Ureña, la atención se centra en la respuesta del mediocampista de Unión La Calera de Chile. De concretarse el fichaje de Álvarez Wallace, sería considerado una de las adquisiciones más estratégicas de Universitario para afrontar sus próximos desafíos a nivel nacional y continental.

