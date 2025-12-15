Club grande de Liga 1 se contactó con Rodrigo Ureña en medio de negociaciones con Millonarios: “Oferta bastante importante”

El periodo de fichajes en Universitario viene generando expectativa entre sus hinchas. Aunque el club ‘crema’ todavía no ha anunciado refuerzos de manera oficial, la actividad es constante y el plantel que alcanzó el tricampeonato ya registra salidas importantes.

Millonarios tiene en la mira a Rodrigo Ureña. Desde Colombia señalan que el volante chileno ve con buenos ojos este desafío deportivo y solo faltaría algunos aspectos por definir para cerrar su llegada al club.

Club grande de Liga 1 interesado en Rodrigo Ureña

Sin embargo, Millonarios no es el único equipo interesado en Rodrigo Ureña. Y es que durante el programa deportivo ‘L1 MAX’, el periodista Gustavo Peralta reveló que un club de gran relevancia presentó una propuesta económica significativa por el ‘Pitbull’.

El comunicador en mención explicó que dicha institución le manifestó al futbolista chileno su interés en sumarlo a sus filas. No obstante, según Peralta, Ureña descartaría esa opción, ya que su prioridad es continuar su carrera en el fútbol colombiano.

“Un club grande llamó a Ureña, en los últimos días, en las últimas horas también. Le ofreció una oferta bastante importante. No solo en lo económico, también en el tiempo. Este club grande le hizo saber que lo quiere. Pero, yo creo que no se va a terminar yendo, será jugador de Millonarios”, explicó.

El equipo peruano que quiere a Rodrigo Ureña

Cuando Ana Lucía Rodríguez le consultó a Gustavo Peralta sobre si Alianza Lima era el club que se comunicó con Rodrigo Ureña, el periodista prefirió no dar el nombre y se limitó a señalar que se trata de un “equipo grande de la Liga 1”.

En los próximos días se definirá el destino del mediocampista, que mantiene vínculo con Universitario hasta fines de 2026, aunque su contrato incluye una cláusula de rescisión.

DATOS CLAVES

Millonarios de Colombia está negociando el fichaje de Rodrigo Ureña, y el volante chileno prioriza continuar su carrera en el fútbol colombiano.

Un “club grande de la Liga 1” peruana presentó una oferta económica significativa y de largo tiempo por Rodrigo Ureña en los últimos días.

