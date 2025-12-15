La posible adopción de una metodología de juego más exigente en Universitario de Deportes, inspirada por técnicos como Javier Rabanal y enfocada en una salida de balón limpia y audaz, ha generado un fuerte debate entre la prensa y los aficionados. La controversia no se centra en la calidad de los jugadores, sino en si sus perfiles técnicos se adaptan a esta nueva exigencia del fútbol moderno, lo que pone en duda la composición de la defensa central para la próxima temporada.

Javier Rabanal complicaría en Universitario de Deportes

El periodista Gustavo Peralta, en “Hablemos de Max”, señaló que el nuevo sistema requiere defensores que “salgan jugando con pase limpio, dribleando y con cabeza arriba”. Esta descripción inmediatamente cuestionó a varios pilares defensivos actuales, cuya fortaleza reside más en la garra, la anticipación y la solidez pura que en la progresión técnica.

Javier Rabanal mientras dirige en Independiente del Valle la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

La respuesta de la hinchada fue contundente: consideran que solo dos centrales del plantel poseen las cualidades para un fútbol de salida elaborada. Jugadores con gran trayectoria y liderazgo reciente como el capitán Aldo Corzo y el paraguayo Williams Riveros fueron criticados por los seguidores, tildándolos de “pica piedras” o con escasa capacidad de adaptación táctica a su edad.

Cómo jugará el Universitario de Javier Rabanal

Ante la necesidad de alinear centrales con “mejor pie”, la afición propone una línea de tres específica, diseñada para maximizar la técnica de los jugadores dotados para la distribución y evitar riesgos al forzar la salida con quienes no lo están. Esta presión por un cambio de modelo afecta directamente la estructura histórica del equipo.

La oncena defensiva ideal sugerida por los hinchas prioriza la técnica sobre la experiencia, buscando convertir la zaga en el primer eje de ataque. Incluiría a Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto como centrales con mejor visión y técnica para la distribución, sumando a César Inga, un joven con la proyección necesaria para proyectarse al mediocampo.

Cómo reaccionará Universitario al estilo de Javier Rabanal

Esta propuesta, sin embargo, representa una “sorpresa” para la interna, ya que implicaría la relegación de referentes clave del equipo campeón como Corzo y Riveros. La directiva y el cuerpo técnico enfrentan el desafío de balancear la implementación de una metodología de alto nivel con el mantenimiento de la jerarquía y el liderazgo de futbolistas históricos. El objetivo es claro: ser sólidos en defensa y, a la vez, lo suficientemente técnicos para la ambiciosa salida de balón que el nuevo modelo requiere.

