¿Eduardo Domínguez puede ser DT de la Selección Peruana? Mariano Closs reveló: “Tengo otro nombre”

La Selección Peruana sigue sin definir a su nuevo entrenador, pese a que estas semanas serán claves para la elección final. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, tendría definidos algunos nombres como finalistas para empezar negociaciones. Uno de ellos sería Eduardo Domínguez, quien viene de ser campeón con Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura argentino.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Domínguez, nueva opción para dirigir a Perú.

Perú, que disputará un amistoso ante Bolivia el próximo domingo (aunque será con el seleccionado de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú), sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador luego de los fracasos de los ciclos de Juan Reynoso y Jorge Fossati, además de los interinatos de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto. Hasta ahora, han surgido varios nombres como candidatos, pero ninguno recibió una propuesta formal desde la FPF.

Eduardo Domínguez, una nueva opción para DT de Perú

Por lo pronto, siguen apareciendo opciones y ahora llegan novedades desde Argentina. Eduardo Domínguez, quien viene de ser campeón con Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura de Argentina, tras vencer a Racing Club, tendría una propuesta para ser el nuevo entrenador de la Selección Peruana, según reveló el periodista Damián ‘El Talibán’ Iribarren en el programa F12 de ESPN, el cual conduce el relator Mariano Closs.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Domínguez pensaría en su salida de Estudiantes de La Plata, club con el que ya ganó cuatro títulos en las últimas tres temporadas en el fútbol argentino. Según Iribarren, habría un desgaste del entrenador en su ciclo con el ‘Pincha’. “Con respecto al ciclo cumplido de Eduardo Domínguez, considera que, hasta hoy, dar un paso al costado sería lo más sano por todo lo que se ha dado durante este tiempo“, dijo.

ver también La Selección Peruana se olvidó de él en Europa, ahora vuelve con sorprenden asistencia

De todas maneras, su salida de Estudiantes no está definida. Recién arreglará su situación una vez que termine su año, ya que el próximo sábado 20 de diciembre jugará una final ante Platense por otro título. Si decide salir del ‘Pincha’, la opción de Perú sería potable.

Publicidad

Publicidad

Mariano Closs reveló que Perú tiene otro candidato argentino

A la información de Damián Iribarren, se le sumó Mariano Closs. Según contó el conductor de F12, Eduardo Domínguez no sería el único entrenador argentino, candidato a dirigir a la Selección Peruana. La FPF estaría en contacto con otro director técnico argentino para que asuma en La Bicolor.

Mariano Closs, reconocido periodista argentino (ESPN).

“La Selección de Perú está buscando técnico argentino. Yo tengo otro nombre. Es más joven“, dijo Closs en su propio programa. No hubo más detalles respecto al entrenador que deslizó sería el otro candidato que tendría la FPF para ser el DT de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES