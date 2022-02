Alex Valera, de buen momento con Universitario de Deportes y en los amistosos que disputó la Selección Peruana en el mes de enero, regresará este fin de semana a su ciudad natal para enfrentar a Carlos Stein. El atacante crema comandará este sábado el ataque de los dirigidos por Álvaro Gutiérrez, es por ello que este jueves en conferencia de prensa fue consultado por lo que significa para él volver a su ciudad y lo que tuvo que pasar para adaptarse a la 'U'.

“Es muy importante, para mí, volver a Lambayeque. Ahora estoy en otra faceta y es una motivación muy grande ver a mi familia alentando en el estadio, a mis amigos. Si se puede dedicar algún gol, sería muy bonito”, sostuvo el delantero merengue.

"Para cada jugador todas las tardes o noches, no son buenas. En mi primer año con Universitario, cambié a otra idea de juego, a uno más intenso y creo que demoré en adaptarme. Gracias al apoyo de mis compañeros y el entrenador cuando estaba mal, siempre me apoyaban y creían en mí. Ahora que ya me comprendo más con el equipo, todo ha mejorado", reveló Alex Valera.

Universitario de Deportes, equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez es líder del Torneo Apertura de la temporada 2022 de la Liga 1 tras conseguir dos triunfos consecutivos en el arranque del certamen. Cabe resaltar que el conjunto merengue derrotó por 3-0 en su debut a la Academia Cantolao, y el último fin de semana hizo lo propio ante la Universidad San Martín, por el mismo marcador.