Javier Rabanal rompió su silencio y reveló por qué Miguel Silveira aún no debuta en Universitario: “No estaba”

Universitario de Deportes atraviesa un destacado momento en la Liga 1 2026, manteniéndose sin conocer la derrota en las tres primeras jornadas del campeonato.

Sin embargo, pese al buen arranque del cuadro ‘crema’, la afición continúa cuestionándose por qué el reciente refuerzo brasileño, Miguel Silveira, aún no ha tenido la oportunidad de debutar.

El motivo por el que Miguel Silveira no debuta en Universitario

Uno de los movimientos que llamó la atención en el mercado de fichajes de la Liga 1 fue la incorporación del brasileño Miguel Silveira a Universitario de Deportes. No obstante, con el transcurso de las fechas, el volante todavía no ha sumado minutos con el plantel, situación que generó interrogantes y llevó a Javier Rabanal a pronunciarse al respecto.

Todo indica que el entrenador hoy prioriza a Jairo Concha, quien atraviesa un gran momento en este inicio de temporada, situación que ha relegado a Silveira al banco de suplentes.

“Miguel (Silveira) está bien, para la primera fecha no estaba. La segunda era en altura, para debutar hubiera sido complicado. Y ahora lo que le ha coincidido es que Jairo Concha está en un momento espectacular. Ahí Martín Pérez Guedes también ha empezado muy bien y el cambio depende de lo que necesites. El otro día quizá era más para un jugador con más experiencia como Horacio (Calcaterra) que para él, pero él está perfectamente bien. Ya está al caer su debut, una vez que debute lo que muestre en el campo marcará si le puede hacer competencia a los de 3/4 de cancha”, explicó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El próximo encuentro de Universitario de Deportes será frente a Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cotejo está programado para este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas de Perú y podrá seguirse en vivo a través de L1 MAX.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Sporting Cristal este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas.

El técnico Javier Rabanal justificó la suplencia de Miguel Silveira por el nivel de Jairo Concha.

El volante brasileño Miguel Silveira no registra minutos jugados en las tres primeras jornadas del torneo.

