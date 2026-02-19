¿Cuándo juega Ignacio Buse y contra quién por los cuartos de final del Rio Open 2026?

Ignacio Buse, tenista peruano y actual número 91 del mundo, está en los cuartos de final del Rio Open 2026. Este jueves 19 de febrero derrotó al local João Fonseca, 38º en el ranking ATP, por 2-1 en sets. De esta forma, el ‘Colo’ confirma su buen momento, aunque no tendrá mucho tiempo para disfrutar, ya que deberá jugar pronto en la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

Por los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, torneo que se disputa en el Jockey Club Brasileiro, Ignacio Buse venció por 5-7, 6-3 y 6-4 a João Fonseca ante un estadio repleto de fanáticos brasileños. Una sólida actuación del tenista limeño, levantándose ante la adversidad y aprovechando los vaivenes del brasileño, permitieron esta victoria.

Tweet placeholder

Para Buse, este fue su tercer triunfo ante un tenista dentro del Top 50 del ranking ATP. Anteriormente, había hecho lo propio ante Nicolás Jarry (6-2, 2-6 y 6-3) en la recordada serie entre Perú y Chile por la Copa Davis 2024 y ante Luciano Darderi (6-0 y 6-4), en 2025, en el Challenger 175 de Aix-en-Provence.

Publicidad

Publicidad

La victoria del ‘Colo’ también significó un nuevo capítulo importante para el tenis peruano. Es que Buse se convirtió en el primer tenista de este país en llegar a una instancia de cuartos de final en un ATP 500. Además, su ascenso en el ranking ATP sigue, ya que se aseguró llegar al 74º lugar la próxima semana.

¿Quién es el próximo rival de Ignacio Buse en el Rio Open 2026?

Ignacio Buse se aseguró su participación en los cuartos de final del Rio Open donde tendrá otro duro oponente, con mejor ranking. Se trata del italiano Matteo Berrettini, actual número 57 del mundo. Llegó a esta instancia tras derrotar al serbio Dusan Lajovic (129º en el ranking ATP) por 2-1 en sets (3-6, 6-4 y 6-2).

ver también El increíble grito de desahogo de Ignacio Buse tras tumbar a Joao Fonseca en el ATP 500 de Río de Janeiro

Será el primer duelo entre sí para Buse y Berrettini, por un lugar en las semifinales del Rio Open. Pese a no estar en el mejor momento de su carrera, ya que tiene 10 títulos en su carrera y supo ser número 6 del ranking ATP, el italiano es un rival de temer y muy experimentado. Una dura prueba para el peruano.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini por los cuartos de final del Rio Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini por los cuartos de final del Rio Open 2026 se juega este viernes 20 de febrero en el segundo turno del Estadio Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro. El horario estimado sería pasadas las 18:30 horas local (16:30 horas en Lima, Perú). Así, sería poco descanso para ambos jugadores, quienes terminaron de jugar a altas horas del jueves.

Todos los partidos del Rio Open 2026 se pueden ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. El partido entre el peruano y el italiano no será la excepción.

Publicidad

Publicidad

Datos claves