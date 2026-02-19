¿Sekou Gassama jugará contra Sporting Cristal? Lo último que se conoce en Universitario de Deportes

Tras haber sumado sus primeros minutos ante Cienciano, la presencia de Sekou Gassama en el próximo duelo de Universitario de Deportes genera incertidumbre. El delantero español-senegalés ha encendido las alarmas debido a su reciente actividad física diferenciada en Campo Mar.

¿Sekou Gassama enfrentará a Sporting Cristal?

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, Gassama realizó hoy exclusivamente trabajos de gimnasio. Esta situación indica que el jugador no estaría al cien por ciento para la alta intensidad que demanda el clásico ante Sporting Cristal.

Sekou Gassama entrenando en Universitario. (Foto: X).

La intención de Javier Rabanal sería evitar cualquier recaída física que comprometa al refuerzo en esta etapa del torneo. Luego de su debut en la altura, el cuerpo técnico prefiere llevarlo con cautela para asegurar su rendimiento a largo plazo.

Todo indica que el atacante no concentraría para el partido dominical, aunque la decisión final se tomará en la práctica de mañana. En ese entrenamiento se definirá si el delantero puede ser una pieza de recambio o si queda fuera de la nómina.

Opciones en ofensiva para Universitario

Ante este panorama, la ofensiva crema se mantendría liderada por la dupla conformada por Álex Valera y Diego Alzugaray. Ambos futbolistas cuentan con la confianza del estratega para comandar el ataque en un partido decisivo por los primeros lugares.

En la zona defensiva, Anderson Santamaría aparece con grandes opciones de arrancar como titular en el once merengue. Su jerarquía será fundamental para frenar las arremetidas del conjunto celeste en un encuentro que promete ser vibrante.

Sekou Gassama cuidado en Universitario

La gestión de minutos de Gassama responde a una estrategia preventiva para no exponerlo a un nivel bajo por fatiga muscular. Rabanal prioriza el bienestar del grupo y la consolidación de un equipo equilibrado para enfrentar a los rivales directos.

Mañana se realizará la práctica de fútbol definitiva donde se despejarán todas las dudas sobre la alineación oficial. De acuerdo con la fuente citada, Gustavo Peralta, tras ese ensayo quedará claro si el español-senegalés tendrá un lugar en el banco.

Sekou Gassama poniéndose a punto físico en Universitario. (Foto: X).

