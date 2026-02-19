El volante ecuatoriano Fernando Gaibor volvió a ganar una importante batalla legal en medio del conflicto que mantiene por una deuda salarial que se arrastra y que ahora tuvo intervención incluso de FIFA, situación que salió a su favor.

Según se confirmó en las últimas horas, el mediocampista recurrió a la FIFA por el incumplimiento en el pago de sus haberes. Tras la evaluación del caso, el fallo terminó favoreciendo al futbolista ecuatoriano.

La resolución además fue ratificada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), lo que deja prácticamente sin margen de maniobra a Independiente de Avellaneda en este litigio que se remonta a varios años atrás.

Como consecuencia directa de esta decisión, Independiente quedó oficialmente inhibido en el sistema de la FIFA. Esto implica que no podrá registrar nuevos futbolistas hasta que regularice la deuda pendiente con el jugador.

Resolución de la FIFA en el caso de Fernando Gaibor contra Independiente. (Foto: FIFA)

¿Cuánto dinero le debe Independiente a Fernando Gaibor?

La sanción es severa para Independiente pues tiene prohibido fichar durante tres periodos de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, lo que condiciona seriamente su planificación deportiva.

En lo económico, la institución deberá cancelar a Fernando Gaibor una cifra que supera los 2 millones de dólares, monto que contempla los salarios adeudados más los intereses generados desde que se inició el reclamo formal.

Fernando Gaibor cuando jugaba en Independiente. (Foto: Independiente)

¿Cuántos años tiene Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor tiene 34 años, juega de volante, es ecuatoriano y actualmente defiende los colores de Alianza Lima de Perú.

¿Hasta cuándo Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima?

Fernando Gaibor tiene contrato hasta diciembre del 2026 en Alianza Lima de Perú. Aunque su vínculo también detalla que podría estirarse por un año más si es que alguna de las partes así lo desea, tanto club como jugador.

Datos claves

Independiente debe pagar más de 2 millones de dólares al ecuatoriano Fernando Gaibor.

La FIFA y el TAS fallaron a favor de Fernando Gaibor por deudas salariales.

El club quedó inhibido por tres periodos de fichajes nacionales e internacionales por impagos.

