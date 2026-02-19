El tenista peruano Ignacio Buse logró uno de sus triunfos más importantes de su carrera al imponerse por un reñido 7-5, 3-6 y 4-6 al brasileño Joao Fonseca por los octavos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro. La primera raqueta nacional consiguió la victoria al apuntarse un ace para ganar el set el partido, tras una largo partido que tuvo interrupciones por lluvia.

Publicidad

Publicidad

El momento de la victoria del tenista peruano Ignacio Buse estuvo acompañado por la euforia del triunfo, el desahogo por la hazaña y el impulso por continuar en un torneo que disputa por primera vez. Ahora la exigencia será máxima pues en cuartos de final enfrentará al italiano Matteo Berrettini, actual puesto 57 del ranking ATP.

Tweet placeholder

Si bien el inicio del partido se retrasó por una fuerte lluvia que golpeó Rio de Janeiro, nadie sospechaba que al final eso sería un anuncio de lo que se venía para los locales: lágrimas al ver a su estrella caer ante el peruano Ignacio Buse.

Publicidad

Publicidad

Y es que Joao Fonseca no era solo local en el ATP 500 de Rio de Janeiro, además de ser brasileño y haber jugado siempre en esa cancha, perdió sobre lo que ante el papel se presentaba como un partido fácil pues enfrentaba al puesto 91° del mundo, mientras que él está en el 38°.

Pero Ignacio Buse supo combatir contra ese peso desigual y equiparó la balanza mostrando un juego soberbio, preciso y contundente en los momentos claves. De hecho logró 8 aces (el último le dio el triunfo del partido) y tuvo un 76% de puntos ganados en el 1er servicio contra los 73% de Fonseca.

Además, también tuvo un 66% de puntos ganados en el 2do servicio contra los 63% de Fonseca. También ganó 66 puntos de servicio sobre los 60 de su rival y obtuvo 15 juegos de servicio ganados sobre los 13 del brasileño. Por donde se vea, mejor estadística, triunfo seguro del peruano Ignacio Buse.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Contra quién y cuándo juega Ignacio Buse en el ATP 500 de Rio de Janeiro?

Ignacio Buse juega ante Matteo Berrettini este viernes 20 de febrero no antes de las 6:30 PM por los cuartos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro. El partido podrá ser visto por la señal de Disney+ y también gratis por ATP Tour en su señal de streaming.

Ahora la complejidad sube para el peruano Ignacio Buse pues tendrá que enfrentar al italiano Matteo Berrettini por los cuartos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro. Ante tal reto, pues el europeo tiene el puesto 57° del mundo, nuestro compatriota tendrá que mostrar un tenis pletórico para continuar en el certamen en el que ya está haciendo historia.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que nunca antes Ignacio Buse y Matteo Berrettini se han enfrentado por lo que ninguno conoce al 100% la táctica y técnica del otro, lo que sí es innegable es que el italiano corre con el viento a su favor pues tiene más experiencia.

Tweet placeholder

Datos claves

Ignacio Buse venció a Joao Fonseca por 7-5, 3-6 y 4-6 en Río.

Publicidad

Publicidad

El peruano logró 8 aces y un 76% de puntos ganados en primer servicio.