El fútbol peruano tiene este tipo de situaciones, donde lo deportivo pasa a un segundo plano, y las anécdotas se apoderan de las redacciones periodísticas. Universitario de Deportes allá por 2005 no la pasaba tan bien dentro del verde, por sus problemas económicos y de resultados, pero aun así, sus jugadores intentaban ponerle un buen ambiente.

Desde Argentina, Luis Tonelotto explicó el beso pico con el Toto Cornejo en la temporada 2005, este hecho quedó inmortalizado en el pensamiento de muchos hinchas. Ambos no continuaron en tienda crema. En una charla extensa con el Diario Depor, habló de este, y otros temas con el periodista deportivo, Wilmer Robles. Aclarando muchos puntos pendientes.

Para el Tonegol, como se le bautizó por esa época, así se formó todo lo correspondiente a la polémica celebración: "Llegaba al club más importante del Perú, y como goleador, así que tenía que sacarme rápido la presión. Por suerte marqué mi primer gol ante la Vallejo, pero para el hincha ese gol no fue tan importante como el convertido a Cristal cuando me tiré a la arena, creo que ese fue el más importante. ¿El beso con el ‘Toto’? Él llegaba de San Lorenzo, no se le había dado la oportunidad de jugar, hasta que me dice en la concentración que íbamos de titulares. Yo le dije: ‘espero que me tires un buen centro’, y me respondió: ‘Tone’, yo te tiro un buen centro y te doy un pico’. Bueno, haz lo que quieras, le dije en tono de broma. Empezó el partido, y en cinco a diez minutos, sacó un centro y me lo pone en la cabeza, anoto y voy a abrazarlo, pero me agarra la cara y me da un pico".

Sobre Carlos Compagnucci, actual entrenador de Universitario de Deportes, la cosa es sencilla, solo deben darle tiempo de trabajo: "Es obsesivo con el trabajo. Confíen en él. Le dará identidad a la ‘U’. Es un técnico muy valorado en Argentina. Siempre acompañó a gente muy seria como Mauricio Pellegrino. Siempre lo sigo, me parece que Carlos le va a dar honestidad, seriedad, un sentido de pertenencia a Universitario. Tiene trabajo. Después le puede gustar o no el sistema, pero lo que no le va a faltar a la ‘U’ con Carlos Compagnucci es trabajo".

Sobre su momento vivido en el fútbol peruano, donde dejó buenos conceptos a pesar de estar poco tiempo, aplicó el siguiente recuerdo: "Es un hincha muy pasional. Cuando uno estaba en Lima, en el interior, el hincha lo hacía sentir, pero estando en Argentina también es igual. Acá hay muchos peruanos trabajando, y hay muchos hinchas de la ‘U’, igual de Alianza, pero más de Universitario. Yo cuando llegué a la ‘U’, me sorprendí de lo que grande que es. Acá me recibió César Linares, quien me dijo: ‘la ‘U’ es más grande que sus problemas, las cosas iban a salir bien’. Y fue tal cual como me la pintó. Después llegaron los goles, la forma de festejar de uno, y nació el cariño. Creo que me quedó la cuenta pendiente haberme quedado un tiempo más".

Y como es de costumbre, contó una anécdota exclusiva. Porque como bien decimos al principio, fueron tiempos duros, pero se divertían a pesar de todo: "Con ‘Cuto’ Guadalupe, el ‘Chino’ Pereda, había jugadores grandes, no era un vestuario fácil. Varios eran de peso. Recuerdo que un día estaba el presidente Alfredo Gonzales, y se levantan tres a cuatro jugadores de peso diciéndole que nos debían premios. La respuesta del presidente no fue la adecuada, entonces, cómo haces para frenar a ‘Cuto’, a Flores (‘Chiquito’). Por más que con Lemos tratamos de poner calma, no se podía parar a esos ‘animales’, eran muy grandes. Eso sí, era un buen grupo, nos defendían a todos. Hay otra anécdota, una en Tacna. Yo concentraba con el ‘Chino’ Pereda, y mi amigo Roberto Demus (delantero del Bolognesi) me dice que en la noche hay movimientos (sismos). Recuerdo que estaba mirando televisión, y de pronto todo comienza a moverse. Le dije al ‘Chino’, pero me decía que no pasaba nada, todo bien. Bueno, pasaron dos minutos, me di vuelta, y veo al ‘Chino’ en el pasillo, me había dejado solo. Yo, en bóxer (calzoncillo), tuve que salir por la escalera, me asusté y bajé hasta el hall, en bóxer. Era un bonito grupo, buen vestuario, lástima que no pudimos salir campeones".