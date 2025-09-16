La Selección Peruana da un giro radical: convocará a crack que tiene 45 goles en 47 partidos

Novedades en la Selección Peruana. Y vaya que son importantes. Pues ahora resulta que en su trabajo por tener más jugadores convocables, y de expandir el universo de posibles seleccionados, se tendrá en cuenta a un crack que viene de una temporada increíble: 45 goles en 47 partidos.

Y esto es todavía más alentador al saber que la posición que ocupa es de delantero, puesto que es una ubicación en la que realmente estamos padeciendo en la Selección Peruana, más al notar que no hay ningún reemplazo de Paolo Guerrero.

Por ello, la Selección Peruana Sub 17 tomó la decisión de convocar a José Segura, delantero de la Sub 19 del Orlando City y que en la última temporada marcó 45 goles en 47 partidos.

Así lo explicó el YouTuber César Mosquera en sus redes sociales: “José Segura, goleador del Orlando City, será convocado por Perú. Nacido en USA, y de padre peruano, fue contactado para estar en la Sub 17. Gran acierto de la FPF. Hizo 45 goles en 47 partidos la temporada pasada”.

¿Quién es José Segura?

José Segura es un delantero estadounidense/peruano que juega en las divisiones inferiores de Orlando City. Viene de una temporada increíble en la que marcó 45 goles en 47 partidos.

¿Cuántos años tiene José Segura?

José Segura tiene 16 años pues es categoría 2009. Juega en las divisiones inferiores de Orlando City y será convocado para estar en la Sub 17 de la Selección Peruana.