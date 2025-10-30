Campeón del Mundo se postula para dirigir en Perú: “Sería muy lindo”

El fútbol peruano podría tener en breve a Roberto Luis Trotta, exdefensor argentino de reconocido palmarés. Trotta ha manifestado públicamente en Instagram su deseo de dirigir en la Liga 1, expresando un contundente “Sería muy lindo” trabajar en Perú.

Roberto Trotta y su perfil como profesional

Nacido en 1969 en Pigüé, Argentina, Trotta desarrolló una destacada trayectoria como marcador central, debutando en Estudiantes de La Plata. Se caracterizó por su liderazgo y potente juego aéreo, siendo figura clave en equipos como Vélez Sarsfield y River Plate.

Roberto Trotta en Vélez Sarsfield. (Foto: X).

Su apodo de “Campeón del Mundo” lo obtuvo con Vélez Sarsfield, bajo la dirección de Carlos Bianchi. Fue capitán y pilar en la defensa que ganó la Copa Libertadores de 1994 y la Copa Intercontinental en Tokio contra el AC Milan, donde anotó un penal decisivo.

Roberto Trotta sería un técnico de consideración

Además de sus éxitos, Roberto Trotta es conocido por su fuerte temperamento y personalidad indomable dentro y fuera del campo. Apodado el “Cabezón”, su estilo de juego rudo y sin concesiones lo llevó a ostentar el récord de más expulsiones en el fútbol argentino, manteniéndolo siempre en el foco mediático.

Tras retirarse en 2006, Trotta inició su carrera como entrenador en Argentina con clubes como Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín. También fue asistente de Diego Armando Maradona en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. En los últimos años, se ha desempeñado como panelista y dictado charlas de liderazgo, mientras esperaba una nueva oportunidad para dirigir.

¿Vendrá Roberto Trotta a la Liga 1 en Perú?

Con este anuncio, Trotta se posiciona como una opción para los clubes peruanos que buscan reestructurar sus banquillos o encontrar un entrenador con carácter. Su perfil de campeón, carisma intenso y vasta experiencia en el fútbol de élite podría aportar el liderazgo y la personalidad que se valora en la Liga 1. La decisión ahora recae en los directivos peruanos, quienes tienen la oportunidad de incorporar a un “Campeón del Mundo” con deseos de arrancar una nueva etapa.