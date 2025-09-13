L1 MAX tendrá cambio radical en Perú: ¿Qué operador pasará los partidos de la Liga 1 en la temporada 2026?

Novedades en las transmisiones de la Liga 1 MAX. Luego de pasar por varias situaciones, el tiempo ha seguido transcurriendo y ahora mismo estamos en una nueva encrucijada. ¿Qué operador de televisión pasará los partidos de la Liga 1 en el 2026?

Hay que recordar que Universitario y Sport Boys terminan su contrato con GOLPERU en diciembre del 2025. A partir de ello, ambos clubes, por normas de la Liga 1, tendrán que pasar a L1 MAX de manera automática.

De esta forma, la señal televisiva de L1 MAX contará por fin con todos los canales y tendrá la totalidad de los derechos televisivos sobre la Liga 1 de Perú. Esta situación abre el espectro de candidatos y tiende puentes de negociación.

En ese sentido, el periodista Luis Carrillo reveló en su más reciente publicación de YouTube que “el canal de L1 MAX pasará a la parrilla de Movistar Deportes”. Con esta revelación, se entiende que las transmisiones de la Liga 1 se podrán ver ahora por el canal de Movistar Deportes.

¿Qué canal pasará la L1 MAX en la temporada 2026?

¿Qué canal pasará los partidos de Sport Boys y Universitario en el 2026?

Universitario y Sport Boys terminan su vínculo con GOLPERU en diciembre del 2025. Esto quiere decir que ambos clubes estarán en el canal L1 MAX y pasarán a la parrilla de transmisión de Movistar Deportes.