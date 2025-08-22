¿Tiago Nunes vuelve a la Liga 1? El DT impacta con su confesión más sincera

Tiago Nunes es ahora mismo uno de los técnicos más buscados de Sudamérica. Logrando una gran gesta deportiva luego de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores, Liga de Quito, su equipo, eliminó a Botafogo y sigue en la lucha por ser campeón.

Ante esto, el técnico recibió a los medios peruanos y primero realizó un análisis del partido entre Liga de Quito y Botafogo: “Hemos hecho un gran partido y hemos salido a jugar, proponer, y confirmamos con el 2-0 una victoria”, comenzó el estratega.

Luego, consultado por la prensa peruana, Tiago Nunes habló sobre Sporting Cristal: “Tengo mucha gratitud con la gente de Perú porque me han tratado muy bien. La gente de Sporting Cristal me dio la oportunidad de entrenar ese gran equipo, tradicional de Sudamérica y que llevo a todos con mucho cariño en mi corazón”, siguió el estratega.

Tocando el tema de Paulo Autuori, Tiago Nunes lo llenó de elogios: “Es un histórico del fútbol sudamericano. Ya ha salido campeón con Sporting Cristal y abrió las puertas a técnicos brasileños como yo. Soy hincha de Paulo y espero que guie super bien a Sporting Cristal esta temporada”, cerró el técnico de Liga de Quito.

¿A qué club del Perú dirigiría Tiago Nunes?

Tiago Nunes tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta diciembre del 2026. Pero en más de una ocasión el técnico ha declarado que Perú ocupa un gran espacio en su corazón y que quisiera regresar algún día.

En ese sentido, se entiende que ofertas no le faltarían a Tiago Nunes si es que quiere volver a la Liga 1 de Perú, pero se entiende que Sporting Cristal tendría la primera opción puesto que ya los dirigió.

¿Cuánto gana Tiago Nunes?

Tiago Nunes gana 30 mil dólares mensuales en Liga de Quito según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tiago Nunes con Liga de Quito?

Tiago Nunes tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre del 2026. Teniendo una buena campaña, el técnico sueña con ganar la Copa Libertadores con el cuadro de Ecuador.

