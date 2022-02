La ansiada estrella nacional es lo que esperan conseguir esta temporada, y puede que sea haga realidad, porque empezaron muy bien. Luis Urruti, delantero de Universitario de Deportes, habla como referente dentro de la cancha. 'Tito' llegó hace poco al plantel 'crema' pero se pone los galones.

En charla con ESPN Perú, el popular 'Angry Birds' mencionó lo que significa para el grupo ser campeones a final de temporada: "Creo que la gran base de este año. Creo que la mayoría de jugadores se quedaron, se sumaron dos o tres nomás y el ya conocerte es un gran inicio. Es fundamental que todos tiremos para el mismo lado. Creo que este año tenemos que lograr la ansiada 27 porque ya hace 9 años que no se da un título y en un club tan grande como Universitario tantos años sin lograr un campeonato, ya este año debe ser el año".

Con respecto al nuevo DT, Álvaro Gutiérrez, mencionó Urruti su percepción personal: "El profe nos dijo en un principio que tratemos de mantener el arco en cero, que gol íbamos a hacer. Creo que la intensidad es un requisito muy bueno en el plantel. Todos sabemos a los que estamos jugando, sabemos la camiseta con la que estamos jugando y tenemos que dejar todo. Así nos plantó el profe: el que no corre no juega, no queda de otra".

Así mismo, valoró el cariño del hincha y de los entrenadores recientes que le dieron el respaldo cuando estaba con altibajos en su rendimiento: "Con confianza soy totalmente distinto. A veces es la realidad: hay técnicos que te pueden sacar la confianza que tienes y creo que el jugador con confianza es totalmente distinto y yo soy uno de esos".

Finalmente, dejó un breve análisis del próximo rival en Copa Libertadores, a falta del duelo de vuelta: "Creo que fue un partido parejo que jugaron en Uruguay. Obvio que ahora se pone cuesta arriba a Montevideo porque juegan en Ecuador y sabemos la cantidad de gente que tiene Barcelona, pero es un partido mano a mano en la cancha juegan 11 contra 11. Yo quisiera que pasara torque porque es uruguayo y jugaríamos en mi casa".