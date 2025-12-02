¿Se va Jorge Fossati? El detalle en el contrato del uruguayo que Universitario no resuelve

La situación interna en Universitario de Deportes hoy mismo no es la mejor de todas. Las decisiones que se han tomado han caído mal en algunos jugadores, mientras que el técnico Jorge Fossati, cabeza del proyecto deportivo todavía no ha logrado renovar su contrato. Pero ¿Qué falta para que el ‘Nono’ se mantenga por todo el 2026?

Antes de partir a Uruguay para sus vacaciones, el técnico se reunió con la directiva del cuadro ‘crema’. Entre los temas que se tocó, fue sobre los fichajes que era algo que no tenía muy feliz al técnico. Pero luego de este diálogo, al parecer al uruguayo lo terminaron convenciendo o tuvo que dar el brazo a torcer para no ser el único que tome las decisiones teniendo a Álvaro Barco como Director Deportivo.

¿Por qué Jorge Fossati todavía no renueva con Universitario?

Para comenzar hay que mencionar que Jorge Fossati tiene contrato vigente con el club hasta el 2026. Pero luego de conseguir el Tricampeonato estaría buscando una mejora en su contrato, un tema que todavía no está cerrado al 100%. Pese a que salió del país, no se ha dado un acuerdo entre ambas partes, lo que pone en peligro la continuidad del ‘Nono’.

Según lo que se ha conocido por medio de RPP es que el club no estaría muy conforme con poder aumentarle el sueldo al veterano DT. Pues esto significaría también alargar el tiempo que tenga en el club. Sin mencionar, que posiblemente otros jugadores también puedan buscar lo mismo en este momento. Algo que económicamente podría complicarlos con miras al 2026.

De igual forma, en el programa Hablemos de Max, Gustavo Peralta manifestó que si bien Fossati aseguró que ya todo está acordado, el tema económico es algo importante a trabajar. Todavía no hay una firma por parte del entrenador, así que por lo tanto tendrán que hablar ambas partes para poder llegar a un consenso que por lo que expresa, no es algo menor.

Este podría llegar a ser un gran problema para Universitario de Deportes si es que no se llega a un acuerdo. Pues, el entrenador podría llegar a salir del club antes de la pretemporada y van a tener que buscar a alguien más que pueda llegar a reemplazarlo.

