La continuidad del extremo ecuatoriano Jairo Vélez en Universitario de Deportes para la temporada 2026 se ha convertido en una preocupación central, a pesar de que el club ejecutó la opción de compra a la Universidad César Vallejo tras su destacado rendimiento en el año 2025. El proceso está estancado debido a un desacuerdo crucial con el jugador, no con la institución vallejiana.

¿Jairo Vélez no seguirá en Universitario?

El periodista Gustavo Peralta de L1 MAX informó que, si bien la UCV espera la resolución, la dirigencia crema aún no logra un consenso con Vélez. Su aval es indispensable para que la transferencia se concrete y él permanezca en el equipo durante los siguientes meses que terminen acordando.

La principal barrera es la propuesta económica de Universitario, que ofrece un contrato con un salario similar al que percibió en 2025. Esta oferta no satisface las expectativas salariales de Vélez, quien se consolidó como una de las figuras más importantes y desequilibrantes del plantel.

Universitario debe apresurar la negociación

Este conflicto contractual ha paralizado temporalmente la operación. Aunque el club ha propuesto un pago diferido a la UCV por la opción de compra (cercana a los 250 mil dólares), el verdadero obstáculo es el acuerdo con el jugador. Su inconformidad mantiene en vilo su pase y afecta la planificación ofensiva de la ‘U’.

La situación es crítica debido al avance del tiempo. La inacción podría forzar a Universitario a buscar urgentemente un reemplazo extranjero para una posición clave. La directiva tiene el desafío de reformular su propuesta o negociar un punto medio que convenza al jugador. Si Vélez no está conforme, podría negarse a aprobar su traspaso, a pesar del acuerdo previo entre la “U” y la UCV.

¿Qué pasará ahora con Jairo Vélez?

Actualmente, Jairo Vélez y Universitario mantienen una distancia a nivel contractual. La permanencia del ecuatoriano, que se daba por hecha, depende de que el club ceda en sus condiciones económicas para alcanzar el consenso. Mientras no se firme ese acuerdo, la opción de compra permanece pendiente, y el futuro del atacante sigue siendo incierto en el fútbol peruano.

DATOS CLAVE