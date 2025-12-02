Alianza Lima y Universitario en nueva pelea, los dos quieren al delantero que la rompería en la Liga 1

La rivalidad entre Alianza Lima y Universitario vuelve a encenderse fuera de la cancha. Esta vez, ambos clubes apuntaron al mismo objetivo: un delantero que lleva 25 goles en este 2025 y quedará libre en diciembre. Su experiencia internacional y su capacidad goleadora hicieron que los gigantes de la Liga 1 pregunten por él.

Publicidad

Publicidad

En Alianza Lima, la urgencia por contratar a un nuevo ‘9’ se incrementó tras confirmarse la salida de Hernán Barcos. El club íntimo busca un delantero con recorrido, jerarquía y poder de definición inmediata, y Abel Hernández encaja perfectamente en ese perfil.

Del otro lado, Universitario también ve en Abel Hernández una oportunidad estratégica. Tras la salida de Diego Churín, y la necesidad de un atacante que compita con Alex Valera, el cuadro crema analiza seriamente su incorporación. El técnico Jorge Fossati ha pedido un delantero con presencia física, movilidad y capacidad para definir partidos importantes.

Por ahora, Abel Hernández mantiene silencio mientras analiza opciones en Sudamérica, pero su nombre ya se convirtió en el nuevo capítulo de la eterna rivalidad entre íntimos y cremas. La decisión final del delantero podría marcar uno de los movimientos más comentados del próximo mercado en Perú.

Publicidad

Publicidad

Abel Hernández delantero de Liverpool de Uruguay. (Foto: Getty Images)

¿Alianza y Universitario se pelean por Abel Hernández?

El interés simultáneo de ambos clubes genera un nuevo punto de fricción en el mercado, similar a situaciones previas donde Alianza Lima y Universitario disputaron jugadores por su proyección o impacto inmediato.

ver también Alianza Lima decidió el futuro de Alessandro Burlamaqui, el radical giro que cambia todo para el 2026

Este escenario podría elevar el costo del fichaje, por lo que cada institución evalúa hasta dónde puede llegar sin comprometer su planificación financiera para el 2026. De hecho, Alianza Lima ya dio el primer paso y pronto se reunirá con el agente de Abel Hernández, según información del periodista Alfredo Ccasa.

Publicidad

Publicidad

El periodista Alfredo Ccasa confirmó el interés de Alianza y Universitario por Abel Hernández. (Foto: X)

¿Cuánto cuesta Abel Hernández?

Abel Hernández vale 250 mil euros, según la noticia más reciente de Transfermarkt. No siendo su mejor cotización, hay que mencionar que su valor más alto fue cuando costó 8 millones de euros en el 2017 a los 26 años.

¿Hasta cuándo Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay?

Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay hasta diciembre del 2025, según la última información de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima y Universitario compiten por fichar al delantero Abel Hernández.

Abel Hernández lleva 25 goles en 2025 y quedará libre en diciembre.

Alianza Lima busca reemplazar a Hernán Barcos con el delantero uruguayo.

Publicidad