Liga 1

Alianza Lima empató 1-1 frente a Sporting Cristal gracias a un golazo de Hernán Barcos

Alianza Lima luchó hasta el final el partido contra Sporting Cristal. Como en diversas oportunidades, Hernán Barcos los salvó de una derrota.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima empató 1-1 frente a Sporting Cristal por golazo de Hernán Barcos.
© XAlianza Lima empató 1-1 frente a Sporting Cristal por golazo de Hernán Barcos.

El primer partido de las semifinales de los Playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal y Alianza Lima finalizó con un empate a un gol (1-1) en el Estadio Nacional. Este encuentro, marcado por la intensidad y un predominio del juego en el mediocampo, reflejó la histórica igualdad entre ambos equipos, dejando la eliminatoria completamente abierta para el partido de vuelta. Sporting Cristal fue el equipo que propuso más en términos de posesión y ataque, mientras que Alianza Lima optó por una estrategia más conservadora, priorizando el orden defensivo y buscando el daño en transiciones rápidas.

Un tiempo para cada uno en el partido

La primera mitad se caracterizó por la fricción y la falta de goles. Las emociones llegaron en el segundo tiempo, cuando Sporting Cristal se adelantó en el marcador gracias a un penal convertido por el volante Martín Távara. Este gol impulsó al equipo “rimense”, que intensificó su dominio y estuvo cerca de ampliar la ventaja, exigiendo varias intervenciones destacadas de la defensa y el portero “blanquiazul”.

Imagen
Alianza Lima empató con Sporting Cristal. (Foto: X).

A pesar de la desventaja en un partido clave, Alianza Lima demostró una notable capacidad de reacción y espíritu competitivo. Con el transcurso de los minutos, los “íntimos” se reajustaron y lograron equilibrar las acciones. El empate fue obra del experimentado atacante argentino Hernán Barcos, quien, con una definición de alta calidad, silenció por un instante el estadio y estableció el 1-1 definitivo.

El resultado final favorece ligeramente a Alianza Lima, pues el encuentro de vuelta se disputará en su fortín, Matute, con el apoyo de su hinchada, lo que les da una oportunidad de oro para sellar su pase a la final. Este empate es típico de un partido de Playoffs: disputado, tenso y resuelto por chispazos individuales. La paridad obliga a ambos clubes a buscar la victoria en el próximo choque para evitar la definición por penales.

¿El último gol con Alianza Lima? Así fue el 1-1 de Hernán Barcos ante Sporting Cristal por los Playoffs

Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1

¿Cuándo será el próximo partido de los playoffs?

El crucial encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga 1 Te Apuesto entre Alianza Lima y Sporting Cristal ya tiene fecha, hora y sede confirmada. Este partido, que definirá a uno de los finalistas del torneo peruano, se disputará el sábado 6 de diciembre de 2025 a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). El escenario elegido para este vibrante clásico moderno del fútbol peruano es el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, la casa del club Alianza Lima, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima.

DATOS CLAVE

  • El partido de ida de la semifinal Sporting Cristal vs. Alianza Lima finalizó 1-1 en el Estadio Nacional.
  • El gol de Sporting Cristal fue un penal de Martín Távara en el segundo tiempo.
  • El empate de Alianza Lima lo marcó el atacante argentino Hernán Barcos.
¡FINAL DEL PARTIDO!

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1. Con goles de Martín Távara y Hernán Barcos. Agradecer a todos nuestros seguidores, por estar junto a nosotros en esta cobertura. Hasta una nueva oportunidad.

Imagen

¡TIEMPO ADICIONAL!

Se jugarán 6 minutos más en este partido. Después que cumplan los 90 de juego reglamentario.

83': POSICIÓN ADELANTADA

Era un pase preciso para Kevin Quevedo. Pero estaba en off side, tras un movimiento en defensa.

¡GOL DE ALIANZA LIMA!

Apareció Hernán Barcos para poner el empate del partido. Después de un tiro de esquina de Miguel Trauco.

79': MUY BUEN DIEGO ENRIQUEZ

Después de un buen remate de Miguel Trauco de tiro libre. Se estiró el portero de Sporting Cristal, quien quedó un poco sentido. Luego será tiro de esquina.

78': MANO DE FELIPE VIZEU

En salida terminó metiendo una jugada invalidada. Tiro libre para Alianza Lima.

74': CHOCÓ EN EL PALO

Remate final de Fernando Gaibor, quien asustó en la portería de Sporting Cristal. Ahora ganó un tiro de esquina.

71': CASI PABLO CEPPELINI

Disparó desde el tiro libre, pero se marchó ancho su remate. Sale jugando Sporting Cristal.

70': FALTA PARA ALIANZA LIMA

Jesús Pretell comete una falta cerca a su área. Había golpeado a Jesús Castillo previamente.

¡GOL DE SPORTING CRISTAL!

Martín Távara marca desde el punto penal, vence a Guillermo Viscarra.

Imagen
¡PENAL PARA SPORTING CRISTAL!

Después de revisar el VAR, el árbitro Mike Palomino marca disparo desde los 12 pasos para Sporting Cristal.

64': JUGADA PARA EL VAR

Antes de todo esto, hubo una posible falta de Jesús Castillo contra Leonardo Sosa. Quien cayó dentro del área.

62': JUEGA LARGO SPORTING CRISTAL

Después de unos minutos de disputa. Se pudo ver como cayó la velocidad en el cotejo. Ahora buscan por arriba a Felipe Vizeu.

58': SE SALVÓ ALIANZA LIMA

Lo que era el primero de Sporting Cristal. Lo rechazó Guillermo Enrique, tras un remate de Martín Távara. 

55': LA MANDÓ LEJOS

Miguel Trauco remató de media distancia, y la botó fuera. Era un ataque prometedor de Alianza Lima.

51': LESIONADO EN SPORTING CRISTAL

Cayó mal Nicolás Pasquini después de un choque con Guillermo Enrique. Es atendido ahora el lateral izquierdo rimense.

49': LESIONADO EN ALIANZA LIMA

Gianfranco Chávez termino lesionándose solo. Y al parecer, todo continúa sin problema. Después de ser atendido.

46': POSICIÓN ADELANTADA

Eryc Castillo por poco termina siendo el que rompe el empate. Pero estaba en offside. Definió igual de mala manera el ecuatoriano.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Sporting Cristal y Alianza Lima chocarán en esta segunda parte. No hay cambios en ambos equipos.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Cuando parecía que llegaba el primero del partido. Lastimosamente para la gente de Sporting Cristal, falló Felipe Vizeu en ataque. Continúa la igualidad por ahora sin goles.

Imagen
45+2': TERRIBLE SITUACIÓN

Blooper de Felipe Vizeu. Quien no termina definiendo, después de la zona dañada en cancha. Se salvó Guillermo Viscarra en la portería.

44': LA TUVO ALIANZA LIMA

Gran servicio para Eryc Castillo. Quien asiste a Paolo Guerrero. Pero salvó Miguel Araujo lo que era el primero.

42': SE SALVA SPORTING CRISTAL

Gran jugada en ofensiva de Alianza Lima, quien termina aprovechando un error de Miguel Araujo. Dejó pasar el balón, y casi Pablo Ceppelini no define.

40': PARALIZADO TODO

Martín Távara reclama una agresión en su contra, por parte de Jesús Castillo. Continúa el juego.

37': LO GOLPEÓ DIRECTAMENTE

Miguel Trauco no quiso ser desbordado por Santiago González. Cometiendo una falta, no terminó amonestado.

35': SE COMPLICÓ MUCHO

Alianza Lima no pudo sacar la pelota en defensa, aprovechó Sporting Cristal en presionar. Ganó un tiro de esquina.

31': ALIANZA LIMA INTENTÓ

Salió de contra ataque en velocidad. Siendo esto un ataque poco prolijo porque la terminó perdiendo Alan Cantero.

28': LESIONADOS EN EL PARTIDO

Luis Abram es cambiado por un problema en la rodilla izquierda. Pisando fuerte. Eso lo termina sacando. En Alianza Lima, Eryc Castillo también sigue incómodo del hombro, pero podría seguir.

25': AMONESTADO EN ALIANZA LIMA

Fernando Gaibor es amonestado porque tuvo un altercado con el cuerpo técnico de Sporting Cristal.

¡JUEGO PARALIZADO!

Eric Castillo cayó mal, y se toma el hombre. El cuerpo médico está atendiendo al futbolista ecuatoriano.

22': LA TUVO SPORTING CRISTAL

Gran remate de Martín Távara, deja rebote Guillermo Viscarra. Quedándole a Lutiger quien remató desviado.

19': NUEVAMENTE FALTA

Felipe Vizeu juega y es cortado con falta de Jesús Castillo. 

18': FALTA DE ALIANZA LIMA

Felipe Vizeu que está pivoteando en ofensiva. Lo termina sacando a pasear a Gianfranco Chávez. Quien lo cortó con falta.

15': CATEGORÍA ABSOLUTA

Por la derecha hizo lo que pensaba Santiago González. Le hizo un gesto en ofensiva contra Miguel Trauco. Lo saca a pasear al lateral izquierdo de Alianza Lima.

11': SE SALVÓ ALIANZA LIMA

Santiago González probó desde un tiro libre. Teniendo al oportunidad de reventar su remate en el poste. Muy cerca Sporting Cristal.

9': SALE SIN PROBLEMAS

Alianza Lima está intentando crear oportunidades para poder gestionar un poco de temor en defensa de Sporting Cristal. Sin embargo, por ahora el control es de los rimenses.

7': ALIANZA LIMA SALE A JUGAR

Después de sufrir en defensa, ahora intentaron jugar un poco largo. Haciendo trabajar un poco a la defensa de Sporting Cristal. Respiran.

4': SALVÓ GUILLERMO ENRIQUE

Por derecha nuevamente termina salvándose Alianza Lima. Santiago González salió con todo, y salvó el defensa de Alianza Lima. Lo que era el tanto de Felipe Vizeu.

2': LA TUVO SPORTING CRISTAL

Santiago González se proyectó en velocidad por derecha, servicio peligroso. Salvó Gianfranco Chávez. Era el primero, termina en tiro de esquina.

¡MINUTO DE SILENCIO!

Antes del partido, Mike Palomino pide que se tome un instante de respeto.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Liga 1, en su fase de playoffs.

¡ALIANZA LIMA ENFOCADO!

Es la previa al partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional.

¡SPORTING CRISTAL ESTÁ LISTO!

Se vivirá un gran partido contra Alianza Lima, un clásico de Liga 1.

¡MINUTOS PREVIOS AL PARTIDO!

Esperando lo que será el pitazo inicial del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

¡GRAN MOMENTO EN LA PREVIA!

POL DEPORTES hace una confesión en la previa del Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

¡EN LA PREVIA DEL PARTIDO!

Cliver Huamán se volvió viral por la narración de la final de la Copa Libertadores 2025. Y ahora será invitado especial de L1 MAX, donde será parte de la transmisión.

¡UNO DE LOS REFERENTES!

En poco tiempo, Miguel Araujo ya da la voz de mando en Sporting Cristal. Antes de chocar contra Alianza Lima: "Venimos muy bien anímicamente, creo que el grupo está excelente, pero porque el profe Paulo es muy intenso en el trabajo. La alegría del grupo también ayuda a que estemos al 100%. Sí vamos a tener trabajo. Tendremos una noche muy dura con Paolo, nosotros nos conocemos, él nos conoce, muchos años en la selección, lo respetamos muchísimo, ha sido uno de los capitanes por muchos años en la selección, pero estamos en diferentes instituciones, y cada uno defiende la suya".

¡HABLÓ SOBRE HERNÁN BARCOS!

Néstor Gorosito tomó la palabra, sobre la salida del delantero histórico en Alianza Lima: "Hemos hablado, pero son cosas que corresponde que queden entre nosotros". Además, también sobre la ausencia de Piero Cari: "Entran 20. Si no falta Cari, falta Lavandeira. Si no falta Lavandeira, falta Ceppelini. Burlamaqui también quedó fuera, Lagos también. Entran 20, si fuera por nosotros llevaríamos a todos, pero no se puede".

¡LA VISITA TAMBIÉN LO CONFIRMA!

Alianza Lima tiene esta alineación titular para jugar contra Sporting Cristal: Viscarra; Enrique, Chávez, Garcés, Trauco; Castillo, Gaibor, Ceppelini; Cantero, Castillo y Guerrero.

Imagen

¡TENEMOS ALINEACIONES CONFIRMADAS!

Vamos primero con el local, Sporting Cristal sale con este equipo ante Alianza Lima: Enríquez; Sosa, Araujo, Abram, Lutiger; Pretell, Távara, Wisdom; Castro, González y Vizeu.

Imagen
¡BIENVENIDOS TODOS A ESTE PARTIDO!

Se jugará un gran duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la Liga 1. El primer playoff de cara a la lucha por ser Perú 2 en Copa Libertadores 2026.

Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
