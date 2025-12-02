“Soy de Alianza para toda la vida”: Hernán Barcos respondió a las críticas tras marcar gol ante Sporting Cristal

Nuevamente apareció Hernán Barcos para salvar a Alianza Lima. El ‘pirata’ apareció en su hábitat para poner el empate final en el estadio Nacional frente a Sporting Cristal. Ahora la serie está abierta para ambos cuadros y todo gracias a un jugador que hace poco se anunció que no seguirá en La Victoria. Por lo que termina siendo un emotivo partido para los hinchas ‘blanquiazules’ desde sus casas.

Tras el partido, era inevitable que el delantero argentino no hable ante la prensa. Así que terminó conversando con L1 Max, declarando como era de esperar mostrando su gran cariño al club, pero también asumiendo que está jugando sus últimos partidos con el equipo que hoy lo tiene como uno de sus ídolos por lo que ha hecho en el campo.

“Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Cristal juega bien, sabíamos que no iba a ser fácil y feliz por el empate. Al menos llevamos un empate y con la serie abierta para casa”, comenzó diciendo el atacante de 41 años de edad.

Con respecto a la situación que vive tras anunciarse su salida dijo: “Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre, con la tranquilidad que dejé todo y voy a dejar todo”.

Por último, habló del festejo con sus compañeros: “Me llena de orgullo, de felicidad. Ellos saben la semana que vengo pasando, pero saben que soy un profesional, que entrené todos los días y no voy a bajar los brazos hasta el último día”.

Los hinchas y su reacción al gol de Hernán Barcos

Este gol de Hernán Barcos ha significado mucho para los hinchas, los cuales le tienen un gran cariño, por ese motivo no se dudó un solo momento en las redes en expresar su alegría por esta anotación. De igual forma, muchos no dudaron en mencionar a Franco Navarro entre los grandes responsables de esta salida abrupta.

Muchos quieren que el delantero argentino todavía se pueda mantener en el equipo. Mientras que algunos critican a Paolo Guerrero a pesar de que también ha estado haciendo goles en el cuadro ‘blanquiazul’. Pero no llegan a sentir la misma mística que con el argentino.

Datos Claves

Hernán Barcos anotó el gol del empate ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

El delantero de 41 años declaró a L1 Max que su salida es “durísima”.