El turbulento ciclo de Christian Cueva en el Club Sport Emelec de Ecuador está por finalizar. El talentoso mediocampista peruano rescindirá su contrato debido a un grave incumplimiento, específicamente por impagos salariales que se arrastran desde hace meses. Esta situación ha precipitado la negociación de su salida, a pesar de que su vínculo se extendía hasta 2026, abriendo la puerta a un inminente retorno a la Liga 1 de Perú.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva cerca de la Liga 1 en Perú

Las recientes informaciones periodísticas confirman la salida de Cueva de Guayaquil. Su ausencia en la última convocatoria de Emelec fue interpretada como la señal definitiva de que las negociaciones para resolver su situación están en su fase final. En Perú, la expectativa ha crecido, con varios clubes de primera división interesados en fichar al experimentado volante, reconocido por su capacidad para ser determinante en el medio campo.

Christian Cueva vuelve a la Liga 1. (Foto: X).

La confirmación sobre el próximo destino de Cueva ha llegado a través de las redes sociales. Tras un adelanto de la periodista Estefanía Chau, el comunicador Ernesto Jerónimo Macedo León anunció en Twitter la dirección que tomará el futbolista. El mensaje es claro: “De no mediar inconvenientes, Christian Cueva jugará en Juan Pablo II. El volante llega procedente de Emelec”. Este anuncio es tomado con seriedad por la credibilidad de la fuente, ratificando los rumores previos.

Publicidad

Publicidad

El próximo equipo de Christian Cueva

El Juan Pablo II College de Chongoyape, que logró mantener su lugar en la máxima categoría del fútbol peruano, se perfila como el sorprendente destino de “Aladino” para la temporada 2026. Este club, vinculado al actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, busca un fichaje estelar con la incorporación de Cueva para consolidarse en la Liga 1 e incluso aspirar a torneos internacionales.

ver también ¿Rumbo a Sporting Cristal? El nuevo destino que le espera a Beto Da Silva en la Liga 1: “Se fue de Cienciano”

La llegada de Cueva al Juan Pablo II es una jugada estratégica para ambas partes. Para el club de Chongoyape, representa la adquisición de un referente de nivel selección, con un impacto mediático y deportivo inmediato. Para Cueva, es la oportunidad ideal para recuperar ritmo de juego en un entorno familiar y estabilizar su carrera tras su frustrante etapa en Ecuador, con la mira puesta en futuras convocatorias a la selección nacional.

¿Cuándo llegará Christian Cueva a la Liga 1?

En este momento, la oficialización del traspaso solo depende de la firma de su desvinculación total con Emelec. Una vez resuelto el problema de la deuda contractual, se espera que Christian Cueva viaje a Perú para cerrar los detalles y ser anunciado como el fichaje estrella del Juan Pablo II College. El fútbol peruano espera con gran expectativa el regreso de uno de sus talentos más influyentes y polémicos de la última década.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE