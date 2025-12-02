Es tendencia:
Rodrigo Ureña y Universitario en una situación complicada para continuar el próximo año

Universitario de Deportes parece que afronta, un problema complejo por un futbolista clave. Rodrigo Ureña tiene contrato, pero está incómodo.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Rodrigo Ureña y Universitario en situación complicada por negociación.
© GettyRodrigo Ureña y Universitario en situación complicada por negociación.

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña se ha convertido en el foco de atención de Universitario de Deportes. A pesar de su rendimiento incuestionable y un contrato que lo vincula al club hasta diciembre de 2026, su continuidad en el conjunto crema para la próxima temporada está en tela de juicio, manteniendo en alerta a la hinchada y obligando a la directiva a tomar una postura clara.

¿Rodrigo Ureña podría salir de Universitario?

La principal causa de esta tensión radica en la aparente falta de un mensaje contundente y unánime por parte de la dirigencia para asegurar la permanencia del volante, según reportó el periodista Gustavo Peralta. Esta ambigüedad ha generado la percepción de que la relación contractual no es tan sólida como se presume.

Rodrigo Ureña podría dejar Universitario. (Foto: X).

Esta coyuntura activaría el mercado internacional. Ureña, pieza clave por su intensidad y capacidad de recuperación, habría despertado el interés de clubes en el extranjero. Se mencionó en el pasado, equipos importantes de Paraguay, como Olimpia, y dos conjuntos colombianos. Estas ofertas podrían explorar la figura del préstamo con cargo, una opción que el jugador podría considerar seriamente si percibe falta de convicción en su club actual.

Rodrigo Ureña espera definir su futuro

La potencial salida de Ureña representaría un duro revés deportivo para Universitario. Tras la obtención del tricampeonato y con la Copa Libertadores 2026 como meta principal, el chileno es visto como una figura “irremplazable”. Su rol excede la marca, siendo el motor del equilibrio táctico y la transición bajo el mando de Jorge Fossati. Su baja forzaría una profunda reestructuración en el mediocampo.

Este panorama se suma a la reciente polémica por la no renovación del arquero Sebastián Britos. La situación de Ureña inyecta más presión a una interna que parece estar atravesando una reorganización compleja. El club se enfrenta a una encrucijada: realizar un esfuerzo adicional, ya sea mejorando las condiciones o el contrato, para asegurar su permanencia, o arriesgarse a perder a otro jugador fundamental por no mostrar la suficiente firmeza.

Universitario debe definir todo pronto

En las semanas venideras, la directiva de la “U” deberá zanjar esta incertidumbre. La decisión final no solo impactará el futuro deportivo de Ureña y el esquema del equipo, sino que también enviará un mensaje crucial sobre la gestión y las prioridades del club de cara a un desafiante 2026.

DATOS CLAVE

  • Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026.
  • Clubes de Paraguay (Olimpia) y dos colombianos estarían interesados en el jugador chileno.
  • La directiva de la “U” debe definir la continuidad de Ureña en las semanas venideras.
Manuel Alejandro Carranza Salas
