Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Néstor Gorosito reconoció la confesión personal que le hizo Hernán Barcos: “Me dijo…”

Néstor Gorosito mencionó lo que vivió con Hernán Barcos antes de su gol. El cual terminó en empate frente a Sporting Cristal en los playoffs.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Néstor Gorosito reconoció una confesión personal que le dijo Hernán Barcos.
© Composición BOLAVIPNéstor Gorosito reconoció una confesión personal que le dijo Hernán Barcos.

El empate 1-1 de Alianza Lima contra Sporting Cristal en las semifinales del campeonato se convirtió en un momento de gran carga emotiva, especialmente por el efusivo abrazo entre el técnico Néstor Gorosito y el delantero Hernán Barcos tras el gol de la igualdad. Este gesto ocurrió en medio de una semana tensa, marcada por rumores de conflictos internos y la noticia de la no renovación de Barcos.

Publicidad

Néstor Gorosito y el secreto con Hernán Barcos

Gorosito, en la conferencia de prensa, se refirió al momento, explicando la promesa íntima que el ‘Pirata’ le hizo antes de entrar al campo. El técnico reconoció la dificultad de estas instancias finales donde los jugadores negocian su futuro, pero resaltó el inmenso profesionalismo de Barcos. “Hernán es un profesional excelente; antes del partido me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme”, reveló Gorosito, conmoviendo a los presentes.

Néstor Gorosito en conferencia de prensa. (Foto: Gerson Cuba).

Néstor Gorosito en conferencia de prensa. (Foto: Gerson Cuba).

Este abrazo, más allá del resultado deportivo, simbolizó el cumplimiento de un pacto de honor. Reflejó la determinación del atacante de seguir dando el máximo a pesar de su inminente salida y el reconocimiento del entrenador a su lealtad y compromiso en un momento de gran presión personal y deportiva.

Publicidad

¿Alianza Lima reconoce a Néstor Gorosito?

El ‘Pipo’ enfatizó la importancia de este tipo de conexión humana en el fútbol: “Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es tener el reconocimiento y el cariño de los jugadores”. Con esto, Gorosito dejó claro que, por encima de las tácticas y las críticas externas, la lealtad y el vínculo personal en el vestuario son valores primordiales.

“Está pasando un momento difícil”: Hernán Barcos y su mensaje inesperado sobre Néstor Gorosito

ver también

“Está pasando un momento difícil”: Hernán Barcos y su mensaje inesperado sobre Néstor Gorosito

Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1

ver también

Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1

Barcos, por su parte, complementó la versión al señalar que su saludo también buscaba ser un apoyo para Gorosito en un momento difícil. Ambos coincidieron en que la relación profesional y personal permanece intacta, a pesar de la decisión administrativa de no renovar su contrato, y que el objetivo principal sigue siendo luchar por el título.

Néstor Gorosito resume su relación con Hernán Barcos

Así, el gol y el abrazo entre Barcos y Gorosito se erigieron como la imagen más potente de la jornada. No solo fueron cruciales para el empate en la semifinal, sino que también transmitieron un fuerte mensaje de unidad y compromiso profesional al hincha aliancista, demostrando que, más allá de las decisiones dirigenciales, el plantel está completamente enfocado en sus aspiraciones deportivas de cara al decisivo partido de vuelta.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El DT Néstor Gorosito reveló que Hernán Barcos le prometió hacer un gol antes de ingresar al campo.
  • El abrazo entre Barcos y Gorosito simbolizó el cumplimiento de ese pacto de honor.
  • Gorosito destacó a Barcos como un “profesional excelente” ante la situación contractual.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Hinchas de Alianza criticaron ferozmente a los Navarro tras el gol de Barcos a Cristal
Alianza Lima

Hinchas de Alianza criticaron ferozmente a los Navarro tras el gol de Barcos a Cristal

"Está pasando un momento...": Hernán Barcos y su mensaje inesperado sobre Néstor Gorosito
Alianza Lima

"Está pasando un momento...": Hernán Barcos y su mensaje inesperado sobre Néstor Gorosito

¿Miguel Borja a Alianza Lima? En Argentina lo dieron como opción
Alianza Lima

¿Miguel Borja a Alianza Lima? En Argentina lo dieron como opción

Pese al empate de Barcos, hinchas de Alianza Lima destrozan a un jugador por su partido ante Cristal
Liga 1

Pese al empate de Barcos, hinchas de Alianza Lima destrozan a un jugador por su partido ante Cristal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo