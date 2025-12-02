El empate 1-1 de Alianza Lima contra Sporting Cristal en las semifinales del campeonato se convirtió en un momento de gran carga emotiva, especialmente por el efusivo abrazo entre el técnico Néstor Gorosito y el delantero Hernán Barcos tras el gol de la igualdad. Este gesto ocurrió en medio de una semana tensa, marcada por rumores de conflictos internos y la noticia de la no renovación de Barcos.

Néstor Gorosito y el secreto con Hernán Barcos

Gorosito, en la conferencia de prensa, se refirió al momento, explicando la promesa íntima que el ‘Pirata’ le hizo antes de entrar al campo. El técnico reconoció la dificultad de estas instancias finales donde los jugadores negocian su futuro, pero resaltó el inmenso profesionalismo de Barcos. “Hernán es un profesional excelente; antes del partido me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme”, reveló Gorosito, conmoviendo a los presentes.

Néstor Gorosito en conferencia de prensa. (Foto: Gerson Cuba).

Este abrazo, más allá del resultado deportivo, simbolizó el cumplimiento de un pacto de honor. Reflejó la determinación del atacante de seguir dando el máximo a pesar de su inminente salida y el reconocimiento del entrenador a su lealtad y compromiso en un momento de gran presión personal y deportiva.

¿Alianza Lima reconoce a Néstor Gorosito?

El ‘Pipo’ enfatizó la importancia de este tipo de conexión humana en el fútbol: “Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es tener el reconocimiento y el cariño de los jugadores”. Con esto, Gorosito dejó claro que, por encima de las tácticas y las críticas externas, la lealtad y el vínculo personal en el vestuario son valores primordiales.

Barcos, por su parte, complementó la versión al señalar que su saludo también buscaba ser un apoyo para Gorosito en un momento difícil. Ambos coincidieron en que la relación profesional y personal permanece intacta, a pesar de la decisión administrativa de no renovar su contrato, y que el objetivo principal sigue siendo luchar por el título.

Néstor Gorosito resume su relación con Hernán Barcos

Así, el gol y el abrazo entre Barcos y Gorosito se erigieron como la imagen más potente de la jornada. No solo fueron cruciales para el empate en la semifinal, sino que también transmitieron un fuerte mensaje de unidad y compromiso profesional al hincha aliancista, demostrando que, más allá de las decisiones dirigenciales, el plantel está completamente enfocado en sus aspiraciones deportivas de cara al decisivo partido de vuelta.

