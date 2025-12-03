Hernán Barcos anotó el gol del empate con el que Alianza Lima amargó a Sporting Cristal en el partido de ida de la semifinal de los Playoffs de la Liga 1. Su ingreso y su anotación permiten mantener la igualdad en la serie de cara al partido de vuelta del próximo sábado. Tras la gran actuación del ‘Pirata’, aparecieron las críticas para la dirigencia blanquiazul, sobre todo para Franco Navarro y su hijo Franco Navarro Mandayo.

Alianza Lima prescindirá de Hernán Barcos para la temporada 2026. No le renovará su contrato, según se confirmó hace pocos días. Por esto, los hinchas del conjunto ‘íntimo’ han sido muy críticos de esta decisión. Y esto aumentó todavía más los comentarios contra los directivos tras el gol del ‘Pirata’ ante Sporting Cristal.

Franco Navarro, director deportivo, y Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, han sido los más criticados por parte de la afición blanquiazul debido a que han sido los responsables de la salida de Hernán Barcos. Cabe recordar que el ‘Pirata’ tuvo conversaciones con los directivos responsables del fútbol en el club y que fueron los que le comunicaron la decisión final.

Los Navarro, criticados tras el gol de Hernán Barcos a Sporting Cristal

Hernán Barcos fue el héroe de Alianza Lima para el empate 1-1 en el Estadio Nacional. Había entrado en el segundo tiempo por Paolo Guerrero y al minuto 37 del complemento aprovechó el centro de Miguel Trauco para anotar el empate.

Con el final del partido, llegaron las reacciones en las redes sociales por parte de los hinchas blanquiazules. Los Navarro, tanto Franco como Mandayo, fueron los cuestionados debido a que Barcos anotó el gol del triunfo, pero ya no estará en el club el próximo año.

Hubo muchos comentarios subidos de tono contra los directivos, incluso con insultos, pero prácticamente todos coincidieron en que Hernán Barcos merece la renovación y su continuidad en Alianza Lima.

En tanto, hubo otros comentarios más apuntando contra los directivos en donde hasta pidieron sus renuncias. “Si no están a la altura del club, por favor váyanse del club“, tiró un reconocido fanático. A su vez, tuvo palabras de elogio para con el ‘Pirata’.

Pidieron la salida de los Navarro debido a la situación de Barcos (X @RobertoBalarezo).

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Sporting Cristal?

Alianza Lima y Sporting Cristal, tras el empate 1-1 en la ida en el Nacional, deben jugar el partido de vuelta en pocos días. Esta vez, el escenario será el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El encuentro está programado para el sábado 6 de diciembre e iniciará a las 20:00 horas.

