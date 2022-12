Analizar este tipo de situaciones termina siendo un poco engorroso porque no deja interpretaciones abiertas, pero vamos con todo. Universitario de Deportes tiene ganas de sumar a Yuriel Celi, eso se conoce desde que terminó la temporada 2022, y arrancó los preparativos para la siguiente.

El volante creativo del Carlos A. Mannucci tiene contrato con el equipo trujillano y ha llevado a cabo algunos movimientos para intentar salir del club. Sin embargo, desde la entidad Carlista hay una posición muy clara. El jugador debe cumplir con su contrato, y están lejos de dejarlo salir sin ningún beneficio.

Esa situación medio que se calmó en las últimas semanas, pero todo hace indicar que se volvió a reactivar por información confiable. El periodista de A Presión Radio, Mauricio Loret de Mola, publicó en su cuenta de Twitter lo que está pasando en el norte del país. Donde el ex Academia Deportiva Cantolao es protagonista.

Lo que explica el ex Fox Sports Radio, es claro: "Yuriel Celi no se presentó el 19 al inicio de pretemporada ni ayer al reinicio en Mannucci. Hay un contrato de por medio y no lo dejarán ir libre. La U deberá transar con el cuadro trujillano si lo quiere. Por el momento, no hubo comunicación de club a club. Se viene otra novela".

Dejando una puerta abierta, para que Universitario de Deportes pueda soñar: "En Mannucci quieren que se quede. Yuriel Celi a Mario Viera le mostró predisposición anteriormente y cuenta con él. Por tanto, el club quiere hacer valer su contrato. Hay un año más de vínculo. Días claves para conocer qué sucederá con Yuriel Celi". Todo está muy fresco, habría que esperar un poco.