El mercado de refuerzos todavía tiene para largos meses en el fútbol peruano, pero ya se está hablando mucho sobre lo que será el cierre de plantel en algunos clubes. Universitario de Deportes no quiere perder el tiempo, y por ende, desea estar a la orden del día, cumpliendo algunas peticiones.

La "U" mediante su administrador temporal, Jean Ferrari, habló sobre lo que será el siguiente movimiento desde la gerencia deportiva para poder completar las peticiones del profesor Carlos Compagnucci. Quien viene desarrollando sin problemas la pretemporada con miras al campeonato descentralizado del 2023.

Lo que menciona el ex volante mixto merengue, es claro, todavía no han finiquitado sus trabajos desde los escritorios, desean contratar algunos jugadores más: "Estamos en un proceso, que esperemos funcione. Son 14 futbolistas nuevos. Hubo una reingeniería en la parte deportiva. Todavía estamos viendo la posibilidad de traer a 1 o 2 refuerzos más".

Sobre lo que significa el cuadro crema para Jean Ferrari, se sinceró, como el hincha que es: "La 'U' para mi es un reto, el cual lo estamos sacando adelante. No pienso parar hasta ver al club saneado, sin enemigos y campeón. Recién ahí diré 'tarea cumplida' y podré entregar el club. No sólo en el Centenario (2024), la "U" tiene que ser campeón siempre".

De la misma manera, opinó sobre sus rivales de turno, Alianza Lima, y su éxito tanto dentro, como fuera de la cancha: "Nosotros no miramos al costado. Vamos haciendo las cosas en función a lo que nuestra historia nos dice. En los noventas los clásicos eran U vs. Cristal. Yo viví esa época. Imagínate si la estaba pensando que hacía el clásico rival. También salió la frase del clásico moderno y era la U vs. Municipal. Siempre Universitario era lo que generaba la palabra clásico".