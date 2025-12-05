Escándalo con Pol Deportes: fue retirado por personal de seguridad en Real Plaza y hubo comunicado oficial

Real Plaza emitió un comunicado sobre el incidente ocurrido con el joven narrador Cliver Huamán, más conocido como ‘Pol Deportes’ quien fue retirado por personal de seguridad de la sede Puruchuco.

Publicidad

Publicidad

El creador de contenido había acudido al centro comercial acompañado de Manuel Vidal, padre del alcalde Franco Vidal, con la intención de comprar un iPhone. Sin embargo, al ingresar con equipos de grabación profesionales, algunos trabajadores cuestionaron su presencia.

Fue así que a través de un comunicado, la administración del mall en mención se vio en la obligación de ofrecerle las disculpas del caso al adolescente y a sus acompañantes.

Real Plaza se disculpó tras incidente

“Desde Real Plaza lamentamos el momento incómodo que atravesó Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, y sus acompañantes el último martes en nuestro centro comercial en Puruchuco. Es importante precisar que, de acuerdo con nuestros protocolos, no está permitido grabar sin autorización con equipos profesionales dentro del centro comercial, sin embargo, entendemos que esto pueda haber generado una mala experiencia para Cliver y el grupo que lo acompañaba”, se puede leer en la primera parte del documento.

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto, informaron que ya están trabajando con la empresa encargada de la seguridad para fortalecer sus protocolos de atención al público y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

“Hemos coordinado con la empresa de seguridad para reforzar los lineamientos del servicio y asegurar que nuestros visitantes siempre tengan una buena experiencia. Asimismo, hemos intentado ponernos en contacto con Cliver para ofrecerle disculpas y explicarle lo sucedido“, agregaron.

ver también Tras narrar Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Pol Deportes llega a la UEFA Champions League

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que retiraron a ‘Pol Deportes’ de Real Plaza

Cliver Huamán fue retirado del Real Plaza Puruchuco mientras acompañaba a Manuel Vidal, padre del alcalde Franco Vidal, quien tenía la intención de comprarle un iPhone para que pudiera mejorar la calidad de sus transmisiones en redes sociales.

Vidal había mostrado en la plataforma Kick el momento en el que ingresaban a una tienda de celulares. No obstante, el personal de seguridad les pidió que dejaran de grabar con cámaras profesionales, lo que provocó malestar.

El hecho fue grabado y rápidamente compartido, causando gran impacto en redes. “No entiendes que está prohibido, ya retírense, pues, sin grabar, está prohibido. Graba afuera“, fue la polémica respuesta del guardia de seguridad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Real Plaza emitió un comunicado ofreciendo disculpas a Cliver Huamán (Pol Deportes) por el incidente en la sede de Puruchuco.

La administración del mall alegó que sus protocolos prohíben grabar sin autorización con equipos profesionales en el centro comercial.

Publicidad

Publicidad