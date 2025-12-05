Es tendencia:
Universitario

¿Jorge Fossati dejó Universitario? Lo último que se sabe sobre su continuidad de cara al 2026

Jorge Fossati y Universitario sostuvieron una reunión más para ver el tema de su continuidad de cara al 2026.

Por Aldo Cadillo

Jorge Fossati y Universitario.
© Getty Images.Jorge Fossati y Universitario.

La incertidumbre explotó en Universitario y todos se hacen la misma pregunta: ¿Jorge Fossati dejó la ‘U’? La situación del técnico uruguayo volvió a encender alarmas luego de que finalizara una reunión clave con la dirigencia sin un acuerdo definitivo. El tema de su continuidad para el 2026 sigue totalmente abierto, pero la espera preocupa.

Según el periodista Gustavo Peralta, el agente de Jorge Fossati y la administración de Universitario terminaron en horas de la noche del último jueves una reunión, pero sin acuerdo. Aunque ambas partes mostraron disposición, no lograron cerrar los puntos pendientes que vienen frenando la renovación.

Lo más llamativo es que, pese a la presión del hincha y el deseo del plantel de que Fossati siga, el entrenador mantiene exigencias muy claras. Su entorno insiste en que el problema no es el dinero, sino “mejoras deportivas, mayor comunicación y garantías para competir en serio en 2026”.

La negociación es tan sensible que Universitario decidió mover una ficha inesperada: posponer la decisión final para este viernes, día en el que se retomará la conversación con la expectativa de alcanzar por fin una resolución. En Ate no quieren perder al entrenador que transformó el club, pero tampoco aceptarán condiciones que no puedan cumplir.

Jorge Fossati condecorado por la Liga 1. (Foto: Universitario)

Lo último sobre la continuidad de Fossati en Universitario

Lo único seguro es que Fossati no se ha ido, pero tampoco está confirmado. La novela sigue abierta, las horas son tensas y el futuro del proyecto 2026 de Universitario depende completamente de lo que ocurra en la próxima reunión. El final de esta historia aún no está escrito.

El bombazo del mercado: Alianza Lima sí hará por Jairo Vélez lo que Universitario no está dispuesto

Lo más probable es que este viernes se defina si Jorge Fossati sigue en Universitario o se marcha. Hay que entender que el técnico tiene contrato hasta el 2026, pero se tienen que aceptar unas condiciones que él puso para poder seguir, caso contrario se marcha.

Jorge Fossati en un emotivo abrazo con Andy Polo. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Datos claves

  • Jorge Fossati no llegó a un acuerdo de renovación para 2026 tras reunión del jueves.
  • Las exigencias del entorno de Fossati incluyen mejoras deportivas y mayor comunicación.
  • Universitario pospuso la decisión final sobre la continuidad del técnico para este viernes.
Aldo Cadillo
