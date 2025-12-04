Hay dudas alrededor del futuro de Jorge Fossati como entrenador de Universitario. Durante las últimas horas, hubo reuniones entre directivos del club y su representante Pablo Betancourt. A la vez, van trascendiendo detalles que explican las diferencias de posturas que influyen en las negociaciones para la continuidad del uruguayo.

Entre las diferencias que hay entre Jorge Fossati y Universitario no sólo tiene que ver lo económico, sino también lo deportivo. El entrenador pretende un aumento salarial, algo que la ‘U’ no está dispuesto a aceptar. En tanto, existen ciertas posturas opuestas respecto a cómo se llevará adelante el proyecto de la temporada 2026.

En este último punto, hay un ejemplo perfecto que permite entender por qué hay diferencias en lo deportivo. Es que mientras el entrenador tricampeón pretendía un futbolista, la dirección deportiva y la administración terminaron por contratar a otro jugador. Evidentemente, hay distintas posturas respecto al proyecto.

Jorge Fossati quiso a Aldair Fuentes y Universitario contrató a Anderson Santamaría

Sucedió durante el mercado de mitad de año donde Universitario buscó jugadores pensando en lograr el tricampeonato nacional. Jorge Fossati pidió por un jugador, con pasado en Alianza Lima, pero al final terminó por llegar otro con paso por FBC Melgar en el pasado.

Es que Universitario terminó contratando a Anderson Santamaría cuando Jorge Fossati pidió por la llegada de Aldair Fuentes, actual jugador de Cusco FC. La información fue revelada por el periodista Enrique de la Rosa en su programa Fútbol Champán, quien aseguró que lo tiene “corroborado al 100 por ciento”.

“A mí me gusta mucho cómo juega. Está lesionado en este momento. Fossati pidió a Aldair Fuentes para el Clausura del 2025. Por eso, en Universitario cuestionan algunas decisiones, porque terminaron trayendo a Santamaría en vez de Fuentes”, dijo en su programa.

Por lo pronto, esta diferencia entre la elección de un jugador o el otro para reforzar la zaga central muestra las dudas que hay en Universitario sobre Fossati, sobre todo, a la hora de elegir fichajes. Así, estos dos futbolistas han generado una diferencia a mitad de 2025 y es algo que influye en la situación actual.

¿Seguirá Jorge Fossati como DT de Universitario?

La última reunión de Pablo Betancourt con los directivos de Universitario, el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco, no definió aún la continuidad de Jorge Fossati como entrenador. Se espera un nuevo avance en las próximas horas, según informó el periodista Gustavo Peralta.

No hay definición aún por la continuidad de Fossati en la U (X @Gustavo_p4).

El representante uruguayo lleva ya un par de días en Perú buscando arreglar un nuevo contrato para el ‘Nonno’, pero la postura de la ‘U’ es la de sostener el actual vínculo. No hay precisiones respecto a si los detalles en lo deportivo han quedado resueltos o no.

