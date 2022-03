La noticia de la semana pasada movió los cimientos del conjunto 'merengue'. Universitario de Deportes habría maltratado a uno de sus ídolos máximos, mediante las decisiones de su actual directiva transitoria. Anteriormente, informamos desde aquí la situación que vivió Don Héctor Chumpitaz en el último viaje a Ecuador.

Donde fue apartado de la lista de viajeros, y terminó pagando una parte de su pasantía en el partido de ida por Copa Libertadores ante el Barcelona de Guayaquil. Por eso, cuando Gonzalo Núñez, el periodista deportivo en 'A Presión', contó más detalles después de días que pasaron de este evento.

"Ayer no conté, pero de la propia boca del hijo de Héctor Chumpitaz, que me lo crucé saliendo de la grabación con Erick Osores, le pregunté qué pasaba con Don Héctor, tu papá, y la respuesta fue que está muy mortificado". Explicando después qué fue lo que pasó específicamente con 'El Granítico', quien según la fuente oficial de su familia, fue maltratado.

Explicando también cómo se gestó desde la administración 'merengue' todo con el histórico ex defensa central: "Siente que lo han manoseado, lo han tratado mal (...). En ese viaje (a Ecuador) le hicieron pagar su pasaje; perdón, le hicieron pagar el hotel, eso me lo dijo el hijo, él me lo contó".

Para después soltar la bomba, confirmando que Don Héctor Chumpitaz no continúa en el equipo al cual le entregó absolutamente toda su vida: "Y ya se fue del club, harto se fue. El hijo me dijo que ya no quiere ir, pero que “tú sabes cómo es él, se queda callado”. Ha visto desórdenes en Universitario, de violencia interna y que nadie hacía nada".