Alianza Lima

Eddie Fleischman exigió la salida de Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones sobre indisciplinas

El periodista deportivo no se guardó nada y arremetió contra la dirigencia del club 'íntimo' por seguir teniendo al defensor en el plantel.

Por Nicole Cueva

Eddie Fleischman se refirió a Carlos Zambrano.
Eddie Fleischman analizó sin rodeos las recientes declaraciones de Carlos Zambrano, quien dejó comentarios llamativos al referirse a las salidas nocturnas de algunos jugadores del plantel de Alianza Lima durante la temporada 2025.

Las palabras del ‘León’ generaron un fuerte eco entre los hinchas del cuadro ‘íntimo’ y también en diversos periodistas deportivos, quienes decidieron abordar ese tema en relación con la responsabilidad y lo que se espera del equipo de La Victoria de cara al 2026.

Eddie Fleischman arremetió contra Carlos Zambrano

Esto fue lo que dijo Eddie Fleischman en el programa de YouTube ‘Juego Cruzado’, donde fue tajante al señalar que, de estar en la dirigencia de Alianza Lima, optaría por buscarle una salida a Carlos Zambrano.

“Si yo fuera dirigente de Alianza, buscaría darle una salida a Zambrano. Con una declaración de esa naturaleza y una confesión tan fehaciente de como se comportó, yo no lo mantengo en el equipo. Si fuese dirigente de Alianza, me parecería indignante”, expresó.

Por su parte, Michael Succar señaló que la eventual incorporación del defensor chileno Nicolás Díaz podría quitarle el lugar al ‘Kaiser’ o, en todo caso, servir para generarle mayor competencia y motivarlo a reaccionar en la lucha por un puesto en el once titular.

La reflexión de Carlos Zambrano tras reunirse personalmente con Pablo Guede: “Sabía el puterío que había pasado”

La reflexión de Carlos Zambrano tras reunirse personalmente con Pablo Guede: “Sabía el puterío que había pasado”

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre las indisciplinas?

Las tensiones internas en Alianza Lima han terminado por afectar a distintos miembros del plantel, entre ellos Carlos Zambrano, quien admitió que los problemas fuera de lo deportivo influyeron negativamente. Además, el defensor reveló aspectos del diálogo que sostuvo con Pablo Guede tras su arribo a Matute.

“Hablé con el profesor personalmente. Nos puso los puntos claros. Nos dijo lo que quería para el grupo. Sabía todo lo que había pasado. De todo el pute… Él no se mete en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no los va a permitir. Y nosotros, como jugadores, somos conscientes que hemos metido la pata en ese sentido. Al final nos terminó costando el año. Pero ya acabó esto. Tenemos que estar concentrados. Desde el primer día vamos a comenzar muy fuerte e intenso”, reveló el futbolista de 36 años.

DATOS CLAVES

  • Eddie Fleischman sugirió que la dirigencia de Alianza Lima debería buscar la salida de Carlos Zambrano.
  • El defensor Nicolás Díaz es mencionado como una posible incorporación para competir el puesto con el ‘Kaiser’.
  • Carlos Zambrano confesó que errores extrafutbolísticos afectaron el rendimiento del equipo durante la temporada 2025.
Nicole Cueva
