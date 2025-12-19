Universitario vs. U. de Chile: precios y cómo comprar entradas para la Noche Crema 2026

Con el torneo ya finalizado, Universitario de Deportes empezó a enfocarse en cerrar sus últimos refuerzos en el mercado de pases, pensando en lo que será la Noche Crema 2026.

Como es habitual, en este evento el club ‘merengue’ presentará de manera oficial a todo su plantel y posterior a ello, disputará un partido amistoso frente a la Universidad de Chile.

Entradas para la Noche Crema 2026

La venta de boletos se realizará a través de la plataforma digital Ticketmaster, donde ya se dieron a conocer los precios correspondientes para la Noche Crema 2026:

Norte: S/50 (AGOTADO)

Sur: S/50

Oriente: S/150

Occidente Lateral: S/180

Occidente Central: S/250

Palco Monumental: S/150

Experiencia Crema: S/2000

Entradas para la Noche Crema 2026 (Universitario).

Cronograma de venta de entradas

Según lo informado por Universitario, la venta de entradas inició el miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas de Perú exclusivamente para socios cremas y adherentes al día en sus pagos. Al día siguiente, jueves 18 de diciembre, se abrió la venta para todos los hinchas.

Por otro lado, el plantel disfruta actualmente de sus vacaciones, mientras que la pretemporada está programada para comenzar el 2 de enero. Esta contará con la participación del próximo director técnico, el español Javier Rabanal, quien llega tras consagrarse campeón con Independiente del Valle en la Primera División de Ecuador.

Cronograma para la venta de entradas (Universitario).

¿Cuándo es la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 ya tiene fecha oficial: se llevará a cabo el 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. Hasta el momento, el canal encargado de transmitir el tradicional evento aún no ha sido anunciado.

Si bien la última vez la presentación fue emitida por el Consorcio Fútbol Perú, más conocido como GOLPERU, en esta oportunidad la casa televisiva sería otra debido a que ya no cuenta con los derechos de imagen.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a la Universidad de Chile en la Noche Crema el 24 de enero.

El club agotó las entradas para la tribuna Oriente, valoradas en S/ 150, en Ticketmaster.

El entrenador español Javier Rabanal iniciará la pretemporada con el equipo el 2 de enero.

