Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario vs. U. de Chile: precios y cómo comprar entradas para la Noche Crema 2026

El cuadro 'crema' dio a conocer los precios para lo que será su noche de presentación en el estadio Monumental.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Precio de entradas para la Noche Crema 2026.
© UniversitarioPrecio de entradas para la Noche Crema 2026.

Con el torneo ya finalizado, Universitario de Deportes empezó a enfocarse en cerrar sus últimos refuerzos en el mercado de pases, pensando en lo que será la Noche Crema 2026.

Publicidad

Como es habitual, en este evento el club ‘merengue’ presentará de manera oficial a todo su plantel y posterior a ello, disputará un partido amistoso frente a la Universidad de Chile.

Entradas para la Noche Crema 2026

La venta de boletos se realizará a través de la plataforma digital Ticketmaster, donde ya se dieron a conocer los precios correspondientes para la Noche Crema 2026:

  • Norte: S/50 (AGOTADO)
Publicidad
  • Sur: S/50
  • Oriente: S/150
  • Occidente Lateral: S/180
Publicidad
  • Occidente Central: S/250
  • Palco Monumental: S/150
  • Experiencia Crema: S/2000
Publicidad
Puede ser una imagen de fútbol y texto que dice
Entradas para la Noche Crema 2026 (Universitario).

Cronograma de venta de entradas

Universitario desafía a Alianza Lima con anuncio de la Noche Crema: día, hora y rival confirmado

ver también

Universitario desafía a Alianza Lima con anuncio de la Noche Crema: día, hora y rival confirmado

Según lo informado por Universitario, la venta de entradas inició el miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas de Perú exclusivamente para socios cremas y adherentes al día en sus pagos. Al día siguiente, jueves 18 de diciembre, se abrió la venta para todos los hinchas.

Por otro lado, el plantel disfruta actualmente de sus vacaciones, mientras que la pretemporada está programada para comenzar el 2 de enero. Esta contará con la participación del próximo director técnico, el español Javier Rabanal, quien llega tras consagrarse campeón con Independiente del Valle en la Primera División de Ecuador.

Publicidad
Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Cronograma para la venta de entradas (Universitario).

¿Cuándo es la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 ya tiene fecha oficial: se llevará a cabo el 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. Hasta el momento, el canal encargado de transmitir el tradicional evento aún no ha sido anunciado.

Si bien la última vez la presentación fue emitida por el Consorcio Fútbol Perú, más conocido como GOLPERU, en esta oportunidad la casa televisiva sería otra debido a que ya no cuenta con los derechos de imagen.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrentará a la Universidad de Chile en la Noche Crema el 24 de enero.
  • El club agotó las entradas para la tribuna Oriente, valoradas en S/ 150, en Ticketmaster.
  • El entrenador español Javier Rabanal iniciará la pretemporada con el equipo el 2 de enero.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Campeón con la 'U' se va cedido a Boys por todo el 2026
Universitario

Campeón con la 'U' se va cedido a Boys por todo el 2026

Pacheco salió de Cristal y ya lo quiere un club de Liga 1
Liga 1

Pacheco salió de Cristal y ya lo quiere un club de Liga 1

Fossati le dejó un fuerte mensaje final a Universitario
Universitario

Fossati le dejó un fuerte mensaje final a Universitario

Leyenda de Bayern dio la clave y aconsejó qué debe hacer Luis Díaz para ser figura del Mundial 2026
Mundial 2026

Leyenda de Bayern dio la clave y aconsejó qué debe hacer Luis Díaz para ser figura del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo